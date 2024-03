El guardia civil detenido en el caso Koldo: 2.000 euros en efectivo y una “línea segura” para la trama

La lista de imputados del 'caso Koldo' incluye un agente de la Guardia Civil, el cuerpo policial que precisamente ha investigado durante meses la supuesta trama corrupta liderada por el exasesor de José Luis Ábalos. Un informe de la Unidad Central Operativa aportado recientemente a las actuaciones centra las sospechas que se ciernen sobre el agente R.V.C: se le acusa de cobrar 2.000 euros en efectivo de forma regular, de haber conseguido una “línea segura de comunicación” a Víctor Aldama, uno de los principales investigados, y finalmente la UCO expresa sus sospechas sobre que este agente pudiera haber participado en el chivatazo a la trama para alertarles de que estaban siendo investigados.

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.

Una de las acusaciones que pesa sobre este guardia civil es hacer favores a la trama usando su puesto de agente. “Habría realizado gestiones en beneficio de Aldama en el ejercicio de su condición de Guardia Civil. En particular, habría facilitado una línea de comunicación segura a Aldama”. El informe no especifica más detalles. El término “línea segura” se suele utilizar para métodos de comunicación, como líneas telefónicas o sistemas de mensajería, que no pueden ser detectados por investigaciones como la que estaba entonces en marcha contra la trama.

Otra de las sospechas es que este agente de la guardia civil participó en el chivatazo que alertó a la trama Delorme de que estaba bajo la lupa de la Guardia Civil. “En este punto de la investigación resulta de interés este vínculo”, dice la Guardia Civil sobre el hecho de que Koldo García afirmara en conversaciones que el agente le habría “abierto un par de puertas en Venezuela”, su actual destino. Es interesante, dice el informe, “porque a priori Koldo García habría sido alertad de la existencia de una investigación sobre su persona por fuentes provenientes del Cuerpo”.

Este agente pasó a disposición judicial el pasado seis de marzo y quedó en libertad con medidas cautelares: no puede abandonar el país y se le retiró el pasaporte. Se trata de una parte de la investigación que, hasta ese momento, había permanecido bajo secreto, y el guardia civil está imputado por delitos de organización criminal y cohecho.