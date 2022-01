Igea acusa a Mañueco de poner Castilla y León “al servicio de los intereses” de Pablo Casado

En vísperas del inicio oficial de la campaña electoral en Castilla y León, el candidato de Ciudadanos en estas autonómicas, Fracisco Igea, ha cargado contra su rival y expresidente del Gobierno de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber puesto la comunidad "al servicio de los intereses" de Pablo Casado, al que no ha citado sino que se ha referido a él como "un señor que no se presenta a las elecciones". En un desayuno informativo de Fórum Nueva Economía celebrado este miércoles, en el que ha sido presentado por la líder nacional de su partido, Inés Arrimadas, Igea no ha dudo en acusar también a Mañueco de "utilizar la mentira" y de seguir haciéndolo en esta campaña sin defender su labor del Gobierno: "No se puede utilizar la mentira de forma consciente durante semanas", ha señalado.

En su intervención, Igea ha dejado claro que ninguna de las encuestas que se están publicando, que vaticinan prácticamente la desaparición allí de Ciudadanos, van a desanimarles. “A nosotros no nos hunde nadie, ni las encuestas ni nada, somos gente inasequible al desaliento”, ha señalado, y ha preferido aferrarse al alto porcentaje de indecisos que hay según esos sondeos y al hecho de que "se valora bien" su gestión, con lo que confía en que puedan tener "grupo propio" en las Cortes de Castilla y León. Además, ha recordado que en Alemania los liberales desaparecieron del Bundestag (Parlamento), luego resurgieron y "ahora incluso están en el Gobierno".

El dirigentes castellanoleonés de Ciudadanos, que se enfrentó con Arrimadas a unas primarias muy reñidas por el control del partido, ha enterrado el hacha de guerra y ha minimizado sus tensiones con la líder que momentos antes le presentaba como "el mejor candidato" y animaba: "Paco, a por todas. Estamos teniendo unos datos de crecimiento y no hay una sola encuesta que dé mayoría absoluta a Mañueco", le ha dicho. Luego ha asegurado que "hay dos objetivos que no va a conseguir": "sacar mayoría absoluta y borrar del mapa a Ciudadanos". Por su parte, Igea ha bromeado afirmando que “va a ser una campaña transparente, no pornográfica, que son dos cosas diferentes" .

El exvicepresidente del Gobierno de Castilla y León ha sido preguntado por la manifestación de ganaderos que se celebró recientemente en Madrid en defensa del campo y ha aseverado que además de agricultores y ganaderos vio allí "gente disfrazada de montería”. Pero luego se ha unido a los que niegan la existencia de las macrogranjas. A su juicio, es un debate que “tiene mucho de cortina de humo, hay muy pocas granjas con esos grandes números de cabezas, prácticamente no existen en nuestra comunidad", ha sentenciado, lanzando no obstante un dardo a Casado: ”Hay muchas cosas que hacer, no solo pasear entre terneros".

Evita hablar de pactos

Igea ha evitado concretar con quien pactará después de las elecciones, si sobreviven, y se ha limitado a señalar que "no es asunto personal de a quién prefiero", pese a haber dicho anteriormente en referencia a Mañueco que no le darán "las llaves del piso al atracador". “No nos presentamos para prestar nuestros votos a nadie sino para gobernar. ¿Con quién vamos a gobernar?, es la pregunta. Pues con quién nos deje, pero siempre en base a nuestras propuestas y nuestro programa", ha dicho.

Sobre la fuerte subida de Vox en esta comunidad, según los sondeos, ha querido restarle también importancia: “A mí lo que me preocupa de Vox es que plantea una política destinada al fracaso y a la ruina de nuestro país, basada en la Agenda España, que no contiene propuestas sensatas, promueven la autarquía”, ha criticado.

Igea ha afirmado también que es bueno realizar debates, recordando que fue Ciudadanos quien introdujo la obligatoriedad de celebrarlos, pero solo con los partidos que tuvieran grupo parlamentario propio, por lo que ha entendido que se haya excluido a Vox. “Hay que acatar la decisión de la Junta Electoral”, ha defendido.

El candidato de Ciudadanos se ha distanciado de la estrategia de Mañueco de colocar a Sánchez y a su Gobierno en la diana de esta campaña. "Sánchez no se presenta a estas elecciones. Ahora no toca”, ha dejado dicho.