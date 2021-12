Las encuestas apuntan a una victoria del PP en las elecciones de Castilla y León con Vox al alza

El PP ganaría las elecciones en Castilla y León y necesitaría a Vox para gobernar, según las últimas encuestas. La convocatoria del próximo 13 de febrero dejará un panorama político completamente diferente en las Cortes de Castilla y León. Los últimos sondeos encargados por los medios de comunicación pronostican una ligera subida del PP, el batacazo de Ciudadanos y un aumento vertiginoso de Vox, que hasta ahora cuenta con un único parlamentario en la cámara autonómica y que sería decisivo. Todas las encuestas dan a Vox grupo parlamentario propio, en una cifra que podría llegar hasta la decena de parlamentarios.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE fue el partido más votado con el 34,8% de los votos y 35 procuradores. El PP, que perdió los comicios por primera vez en tres décadas, logró 29 procuradores (31,05% de los sufragios). Ciudadanos, 12 parlamentarios con el 14,94% de los votos. Los 'populares' y Cs sumaron entonces 41 votos –de los 81 en juego–, haciéndose con la mayoría necesaria para controlar la cámara.

La moción de censura fallida de Luis Tudanca (PSOE) en marzo de 2021 provocó que una procuradora de Cs, María Montero, se pasase al Grupo Mixto, haciendo que la coalición de centro-derecha perdiera la absoluta. En aquellos comicios, Podemos, que concurrió separado de Izquierda Unida, obtuvo dos procuradores; y Vox, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila, uno cada uno.

Las nuevas elecciones cambiarán la composición de la cámara autonómica si se cumplen las predicciones de las encuestadoras. NIUS diario, el periódico de Mediaset, publicó este jueves una encuesta de GAD3, la más reciente hasta ahora. Según el digital, el PP obtendría entre 37 y 39 escaños, el 39,2% de los votos. Los socialistas se dejarían cinco procuradores respecto a los anteriores comicios. Ciudadanos pasaría a ser el gran perjudicado, dejándose hasta 11 escaños, y solo podría mantener a su procurador por Valladolid. Posición que en 2019 ocupó Francisco Igea.

El sondeo de GAD3 pronostica la desaparición de Podemos, que no llegaría al mínimo del 5% requerido a nivel autonómico. Así, otras formaciones con menor intención de voto, como la Unión del Pueblo Leonés, que conseguiría un 2,8%, se haría con entre uno y dos procuradores, uno más que ahora. Por Ávila, la escisión del PP que ahora tiene un diputado en las Cortes de Castilla y León, no conseguiría representación. El sondeo de Nius es el único que incluye a 'Soria ¡Ya!', la candidatura de la España Vaciada, que se haría con un procurador. Sin embargo, otras candidaturas de la España Vaciada, como la de Burgos, no aparecen reflejadas en la encuesta.

La Razón publicó una encuesta de NC REPORT hace menos de un mes que pronosticaba entre 38 y 40 escaños para el PP, al borde de la mayoría absoluta, y el hundimiento de Ciudadanos, que perdería diez escaños hasta quedarse con un único parlamentario. El segundo partido más afectado por el adelanto electoral sería el PSOE, que pasaría de 35 a 30 o 31, mientras que Vox sería el gran beneficiado según NC REPORT y lograría entre 6 y 7 escaños, convirtiéndose en clave para gobernar. Podemos, que esta vez tiene previsto presentarse como Unidas Podemos con Izquierda Unida, se mantendría con dos procuradores. Por Ávila y Ciudadanos obtendrían 1 diputado cada una.

La agencia de noticias ICAL publicó en octubre un sondeo electoral elaborado por Metroscopia que pronosticaba la victoria del PP con mayoría simple (entre 34 y 37 procuradores). Como también auguraba el sondeo de La Razón, Ciudadanos se derrumbaría y pasaría a tener un único parlamentario. El PSOE se situaría como segunda fuerza de la Cámara con entre 27 y 29.

También esta encuesta certifica el ascenso de Vox, que obtendría entre 10 y 11 parlamentarios. Unidas Podemos se quedaría con sus dos procuradores, aunque podría alcanzar el tercero; UPL sumaría 2 escaños y Por Ávila tendría que pelear para mantener a su único procurador.

No obstante, cada partido cuenta con encuestas propias que les ofrecen mejores perspectivas que las publicadas por los medios de comunicación. También hay otros factores que podrían afectar al resultado de las elecciones, como que no se hayan anunciado los nombres de los candidatos de Ciudadanos, Vox o Unidas Podemos. Tampoco se conoce si la España Vaciada presentará candidatura en todas o solo en algunas de las nueve provincias de Castilla y León.