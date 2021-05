Illa no facilitará un Govern de ERC en solitario para evitar unas elecciones

Barcelona, 4 may (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha descartado facilitar un Govern en solitario de ERC para evitar una repetición electoral en Cataluña si los republicanos no son capaces de cerrar un acuerdo con JxCat para reeditar la coalición de gobierno actual antes del 26 de mayo.

"Lo que nosotros decimos es que hay dos mayorías posibles: una independentista, que no está funcionando y no funcionó en el anterior mandato (...), y una de izquierdas, donde la formación que más apoyos obtuvo es la que yo represento", ha argumentado en una entrevista en TV3.

El dirigente socialista ha reivindicado su derecho a presentarse a un debate de investidura para "intentar" recabar los apoyos necesarios para ser investido president, dado que fue el candidato más votado, con 50.000 votos más que el republicano Pere Aragonès, con quien empató a 33 escaños.

Cuando se designó a Aragonès como candidato a la investidura, ha recordado, este solo tenía atados los votos de sus compañeros de filas.

Illa ha avisado a Aragonès, hacia quien ha expresado su "respeto", de su "situación política" está quedando "comprometida" con cada día que pasa sin un acuerdo con JxCat.

"Me tomo muy en serio que no haya Govern en Cataluña, pero yo ya no sé qué pensar (...) Aragonès hizo un ultimátum y dijo que el día 1 de mayo tenía que haber Govern o se plantearía nuevos escenarios. Y ha fracasado otra vez", ha expuesto.

Para el exministro, el tira y afloja público de ERC y JxCat, "que llevan cinco años gobernando juntos", roza el "ridículo" y supone una "tomadura de pelo" a los ciudadanos, sobre todo en un contexto pandémico en el que es necesario un Govern en plenas funciones que saque adelante medidas para aplacar la crisis sanitaria, económica y social generada por la covid-19.

Durante la entrevista, Illa ha insistido en pedir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que cuando inicie una nueva ronda de contactos para convocar un pleno de investidura convoque a los líderes de los grupos parlamentarios de forma presencial, a fin de preservar la institucionalidad de la cámara.