“Impresentable”, “vergüenza” y “bochorno”: socios del Gobierno exigen medidas tras la visita del rey emérito

El regreso a España en un viaje de ocio protagonizado por el rey emérito ha generado una ola de decepción tanto en las fuerzas del Gobierno progresista como en sus socios parlamentarios que este martes, un día después de que Juan Carlos I haya regresado a Abu Dabi, han planteado nuevas iniciativas para poner fin o limitar la inviolabilidad del rey, con el objetivo de acabar con la “impunidad” que, según denuncian, marca la actividad de la Casa Real.

Blanquear al rey emérito

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de “vergonzosa” la visita del monarca. “Lo que rebela el hecho de que se pueda reír de los españoles es que esa inviolabilidad sigue vigente para Felipe VI y para su hija si en algún momento llega a reinar. Es un problema estructural de la democracia y evidencia que desde la corona se puede delinquir sin que haya reproche penal”, ha denunciado.

Todo lo que rodea a Juan Carlos I significa, a su juicio, que los españoles no son “iguales ante la ley”. “La forma de que seamos iguales es la República. No es un tema de qué rey es mejor o peor, dónde vive o deja de vivir, si va a regatas o no va a regatas. Es un tema mucho más profundo, es la cultura del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley”, ha afirmado. En su opinión, “la única manera de que se recupere la igualdad se llama República”.

Desde Más País, por su parte, han anunciado el registro de una proposición de ley que el partido de Íñigo Errejón considera que no requeriría de una reforma constitucional, para establecer que “la inviolabilidad del rey o la reina alcanzará exclusivamente a los actos que necesiten de refrendo”, es decir, que esa inviolabilidad se ciña a sus actos oficiales amparados por el Gobierno. Según ha explicado Errejón en rueda de prensa, “si Felipe VI es monárquico, debería estar interesado en una monarquía que no dé vergüenza”.

De hecho, él ha considerado que “a vergüenza nacional” que ha generado la vuelta a España del rey emérito “sucede porque no hay mecanismos institucionales de control ni de rendición de cuentas de la monarquía”.

Una “fábrica de republicanos”

Previamente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha denunciado que la actitud del rey emérito durante su viaje ha sido “vergonzante” al “pasearse de forma impune”. A su juicio, incluso hay “mucha gente monárquica” que se “vergüenza” de ver al emérito “descojonándose de la gente desde un Audi”. Para Rufián, Juan Carlos I es “el mejor republicano de este país” por lo que ha considerado que “está haciendo una labor extraordinaria”.

Respecto a la posibilidad de que el rey emérito establezca su residencia en España, una opción abierta el lunes por la Casa Real a través de un comunicado, Rufián ha considerado que podría hacerlo si bien le ha pedido que, si finalmente adopta esa decisión “se busque un alquiler”. A PSOE y a Unidas Podemos, los aliados del Gobierno, les ha dicho que tienen “el Boletín Oficial del Estado cada martes” para tomar medidas para hacer frente a la impunidad de la Casa Real.

Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu, también ha considerado que la visita del rey emérito ha sido un espectáculo “bochornoso y absurdo” por constituir una “campaña de blanqueo insultante para la ciudadanía” y ha retado al PSOE y al Gobierno, si tan “molestos” están, a permitir que el Congreso investigue, a quitarle el título de emérito y a suprimir su inviolabilidad.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví ha reprochado al PSOE que siga “salvando” al rey emérito al rechazar una y otra vez, a través de la Mesa del Congreso, que la Cámara Baja ponga en marcha una comisión de investigación sobre los escándalos de Juan Carlos I. Al igual que Rufián, él también ha considerado que el rey emérito se ha convertido en una “fábrica de republicanos” y ha mostrado su deseo de que siga así “a ver si una vez por todas”, España se “libra de la Monarquía”.