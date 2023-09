Junqueras: “No renunciaremos a negociar un referéndum porque no podemos renunciar a la democracia”

Esquerra Republicana mantiene sus posiciones sobre su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. Sostiene que el PSOE debe aprobar una ley de amnistía y cree que debe hacerlo “cuanto antes mejor”, pero también comprometerse con la financiación para Catalunya de servicios públicos como la sanidad o los servicios de transporte de Rodalies y Media Distancia, una vieja reclamación de la formación republicana al Gobierno. Y dentro de esas negociaciones con los socialistas, no renunciarán a “negociar” la celebración de un referéndum de autodeterminación, tal y como ha defendido este jueves el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Tras una reunión con los diputados de su partido en el Congreso, el dirigente republicano ha defendido ante los medios las condiciones de su formación política para apoyar un gobierno de Sánchez, en un tono menos duro que el que utilizó por ejemplo Gabriel Rufián desde la tribuna durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo este martes, cuando dijo que la amnistía debía servir para poner las bases de un nuevo 1 de Octubre. Hoy, Junqueras ha puesto el énfasis en que el líder socialista debe “ponerse del lado de la ciudadanía” por un lado en la “justicia” y por otro en la “financiación de los derechos sociales”.

“Somos partidarios de donde había injusticia siempre haya justicia. Nuestra posición es clara. Cuanto antes el Gobierno decida poner justicia donde hay injusticia, es mejor”, ha dicho en un primer momento. Y después ha sido más claro: “La justicia para ser justa tiene que ser lo más rápido posible. Cuanto antes mejor. Seguro que el PSOE es consciente. El acuerdo pasa porque la amnistía sea cuanto antes mejor”.

“Depende de si Sánchez decide ponerse al costado de lo que es justo. Dependerá de si se compromete a aplicar la amnistía que hace tanto tiempo que demandamos y trabajamos o de si se pone al costado de la ciudadanía y de la sociedad catalana en cuestiones como Rodalies o media distancia”, ha precisado después preguntado sobre si en estos momentos está más cerca el acuerdo con el PSOE para un nuevo gobierno de coalición progresista. “No lo suficiente como para que haya un acuerdo”, ha dicho sobre ese acercamiento de posiciones.

Junqueras ha vuelto a insistir en que el compromiso del PSOE para una ley de amnistía está cerrado, pero que ahora debe materializarlo. Y argumenta que los socialistas ya lo dejaron claro con el acuerdo para la Mesa del Congreso, que en uno de sus puntos, ha dicho, “establecía con claridad que había que acabar con la represión con todas las medidas legales necesarias”. “Estamos convencidos de que hay un compromiso claro de que haya amnistía, que está reflejado en el acuerdo de la Mesa del Congreso. Habremos de comprobar hasta donde se compromete Sánchez en cuestiones tan importantes como la financiación de los servicios públicos o los trenes”, ha insistido.

Como parte de esas negociaciones hay una tercera demanda a la que los republicanos no piensan renunciar: la negociación de un referéndum de autodeterminación. “Nosotros somos partidarios de la democracia y del ejercicio de todos los derechos democráticos. Somos partidarios de poder ejercerlo con el máximo reconocimiento por parte de todas las partes. Por eso en 2019 establecimos una mesa de negociación para este tipo de cuestiones. No renunciaremos a negociar a la celebración de un referéndum porque no podemos renunciar a la democracia”, ha zanjado Junqueras.