Martinelli acude al juicio en el que la Fiscalía pedirá la pena máxima

Ciudad de Panamá, 21 jul (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó este miércoles a los juzgados, tras dos ausencias previas alegando razones de salud, para enfrentar un nuevo juicio por espionaje político, que tildó de "babosada", en el que la Fiscalía pedirá la pena de máxima, de 8 años de prisión, por los delitos que se imputan.

"Yo debería estar allá trabajando en vez de estar atendiendo un juicio político que ya fue juzgado, no he sido imputado, ya está prescrito, sin embargo quieren políticamente hacer una mofa de esto", agregó el ex jefe del Estado a su llegada a una sede de tribunales situada en la capital panameña.

Martinelli, de 69 años, está acusado de haber interceptado las telecomunicaciones de cerca de 150 personas, entre empresarios, políticos rivales e incluso aliados suyos y periodistas.

Por este caso, conocido como "pinchazos", el expresidente fue declarado en agosto de 2019 "no culpable" en un primer juicio, en el que enfrentó 4 cargos que sumaban 21 años de cárcel y que fue anulado por un tribunal de Apelaciones.

Ahora solo enfrentará dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que lo exponen a una pena de hasta 8 años.

Este audiencia de juicio debió instalarse hace un mes, pero debido a reposos médicos presentados por la defensa del expresidente, que se sometió a una cirugía de columna que el Tribunal de Juicio determinó que no era urgente, se pospuso dos veces.

"Los más importante era la comparecencia del procesado y ya lo hemos visto en los estrados del tribunal, me parece que el primer paso ha sido avanzado y el Ministerio Público está preparado y con las pruebas necesarias para acreditar la acusación", declaró por su parte el fiscal del caso, Ricaurte González.

Para González "no debe haber ninguna razón para que el proceso no se inicie" este miércoles.

"El Ministerio Público está preparado y más fuerte que nunca (...) tenemos pensado pedir la pena máxima" para cada delito, que son cuatro años cada uno, agregó González.

Este caso ha sido largo y complicado. Comenzó en junio de 2015 en la esfera de la Corte Suprema de Justicia porque entonces Martinelli era diputado centroamericano y gozaban de esa prerrogativa.

Tras ser extraditado el 11 de junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo preso un año batallando contra su entrega a Panamá, Martinelli renunció a la diputación regional, por lo que el caso pasó a la Justicia ordinaria.

Martinelli enfrenta este proceso mientras promueve su nuevo partido, Realizando Metas (RM), con el que pretende presentarse a las presidenciales previstas en 2024.