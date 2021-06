Miras se ofrece a liderar un gran consenso nacional en torno al agua

Cartagena, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, se ha ofrecido este martes en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región a liderar un gran consenso nacional en torno al agua "y a sentar en una mesa (a todos los actores) y no levantarnos hasta que no logremos un Pacto Nacional que no perjudique a nadie".

López Miras, que será replicado en la jornada de mañana por los grupos parlamentarios, ha dicho que la anunciada reforma de los planes de cuenca es el "inicio del fin" del trasvase Tajo-Segura y ha subrayado que en este tema "no estamos hablando de política, sino de supervivencia de la Región de Murcia" y del resto del mediterráneo.

Entre otras cifras a las que ha hecho referencia, extraídas del reciente informe presentado por el Colegio de Economistas en colaboración con investigadores de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, el presidente ha asegurado que corren peligro más de 100.000 empleos en esta comunidad, además de "el 60 por ciento de la agricultura" de la región.

Ha considerado intolerable que haya partidos en el Congreso de los Diputados que "sentencien" esta infraestructura vital para la economía de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y ha insistido en que es consciente del problema de infraestructuras hídricas que afecta a Castilla-La Mancha y "somos los primeros en pedir inversiones para depuración y saneamiento del Tajo porque es la mayor garantía para que dispongamos de agua".

Tras recordar las inversiones realizadas en la región murciana para reutilizar los recursos, con 600 millones de euros para saneamiento que sitúan a la comunidad como "modelo mundial en el uso del agua", ha asegurado que "fuera de España somos clara referencia, y en nuestro país nos criminalizan por ignorancia".

Ha despertado el aplauso de sus compañeros de grupo al afirmar que "si la izquierda hubiera tenido el mismo trato y cuidado con nuestros agricultores y si se hubiera tomado las mismas molestias y atenciones que con los independentistas catalanes, la realidad hubiera sido bien distinta", por lo que ha dicho no entender las razones que llevan a los socialistas murcianos a no "poner la más mínima resistencia" ante la amenaza al trasvase del Tajo. "Quien defienda ésto se está haciendo trampas al solitario", ha dicho.

"El Tajo-Segura sido clave para el desarrollo de Murcia y del conjunto del país y garantía para el suministro de bienes fundamentales, y su cierre en 2027 reduciría el PIB de España y de esta región en más de 1.500 millones de euros", ha concluido.