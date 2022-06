“Misterio en La Moraleja”: En busca del único voto a Podemos en el barrio más rico de España

¿Cuánto dice de nosotros el lugar en el que vivimos? ¿Cuánto determina nuestro barrio lo que haremos o lo que pensaremos? Estas son las primeras preguntas que se hace la periodista Eva Lamarca en “Misterio en La Moraleja”, el nuevo podcast que ha realizado junto a Álvaro de Cózar. Esta investigación sonora que se podrá escuchar en Spotify, realizada por los los creadores otros podcast de éxito como “XRey”, sitúa al oyente en La Moraleja, el barrio más rico de España, para resolver un misterio: ¿Quién es el vecino que votó a Podemos en las elecciones autonómicas de 2021?

En las elecciones madrileñas que se celebraron el 4 de mayo del año pasado, la mesa de la sección censal 35 del municipio de Alcobendas, la que corresponde a las rentas más alta de la urbanización, recibió una sola papeleta para Podemos. En esa sección, la que llaman “la moraleja de La Moraleja”, podían votar 555 personas, entre ellas las más ricas de todo el país, aquellas que viven en parcelas de hasta 10.000 metros cuadrados por unos precios que pueden llegar a los 16 millones de euros. En estos sectores se espera que ganen los partidos conservadores, y así fue. El PP consiguió 366 votos (el 81%), Vox 58 (el 13%) y Ciudadanos 10 (el 2%). El PSOE cosechó 6, Más Madrid 4 y Unidas Podemos 1. Un solo voto y un votante único, un hecho digno de ser investigado como si de una novela policiaca se tratase. “La maravilla de este misterio es que es algo sinigual, es decir, tenemos a una sola persona, en una comunidad diferente a él”, cuenta De Cózar.

El pecado inconfesable

Un año después de los comicios, Eva Lamarca se adentra en la urbanización para buscar una respuesta. Allí se encontrará con vecinos y “sospechosos” que la guiarán en su búsqueda. Entre los personajes de esta especie de novela detectivesca se encuentran Juan Ussia, bisnieto del Conde de los Gaitanes, el fundador de la urbanización; el arquitecto Juan Antonio García Obregón, hijo de Luis García, el constructor que compró los terrenos la Familia del Conde de los Gaitanes; y Eduardo Andradas, el concejal de Podemos en Alcobendas, que de niño había convivido con los hijos de una familia de La Moraleja para la que trabajaba su madre. La periodista seguirá las pistas que la lleven a resolver el misterio de este “pecado inconfesable”, como dice uno de los personajes en clave de humor.

Entre las declaraciones de los vecinos y las historias de quienes conocen en barrio de cerca, pero no viven en él, se cuelan las claves del voto de las personas más adineradas de España y los prejuicios hacia el resto de partidos y votantes. “Es imposible que el PSOE gane en La Moraleja, porque es gente adinerada, muy capitalista y vota siempre que clave nacional. Jamás ha ganado y nunca lo va a hacer”, señala Ussia. Aunque Lamarca encontró otras opiniones. “Estoy convencida de que aquí hay mucha gente de izquierdas. Yo tengo amigos que votan izquierdas”, asegura Rocío Gómez Acebo, familiar de los sobrinos del rey Juan Carlos, que trabajaba como agente inmobiliaria. Sin embargo, cuando Lamarca le pregunta por los partidos, la mujer admite que no conoce a nadie que vote a Podemos porque “es muy extremo en sus ideales”. María José Urraca, una empresaria con la que también se reúne Lamarca, cree que tiene algún amigo de izquierdas, pero como le confiesa entre risas a la periodista, en ese momento no cae.

“Los vecinos de La Moraleja se han abierto mucho y han confesado muchas cosas”, cuenta Lamarca que entrevistó minuciosamente a los personajes de esta historia. Porque, como admite De Cózar, este podcast es una historia y el misterio del votante, solo una excusa, una premisa narrativa “para hablar de un barrio que normalmente es inaccesible”. Y aunque los autores no buscaban una conclusión “muy sesuda”, si que han encontrado una: “Los estereotipos de trazo grueso no captan la complejidad”.

Los dos periodistas se han adentrado en el mundo de los estereotipos y los prejuicios, y han tratado de romper con ellos, “son necesarios para ubicarse, el problema es el peso que le damos a esos clichés para tomar decisiones”, cuenta De Cózar, que explica que en “Misterio en La Moraleja” se muestra “el cliché sobre el propio votante de Podemos o sobre los ricos, catalogándolos a todos en el mismo sitio y luego vas viendo a través del podcast que cada uno tiene una historia personal que no tienen nada que ver uno con el otro”. Los personajes se van “acusando” entre ellos en base a unos estereotipos que se van desmontando.

Poco que ver con “Xrey”

“¿Ya está bien, no? Si por vosotros fuera nos teníais haciendo toda la historia de los borbones”, suelta Eva entre risas. Los dos creadores explican que el único nexo con el anterior podcast es el interés por la narración y por hacer una historia. No es un reportaje ni un informe ni un estudio. Es un formato muy distinto. “La idea es hacer cosas distintas con historias que nos gusten”, explica De Cózar. “Yo creo que no nos esperábamos pasárnoslo tan bien”, admite Lamarca, que señala que “no es un podcast político, es para pasártelo bien”. La periodista lo define como “la novela de verano para llevarte a la playa en podcast”.

Otro gran cambio ha sido el humor y el misterio, que ha servido de hilo conductor y que ha permitido a los periodistas adentrarse en un lugar y en un tema que puede ser complicado en esas esferas porque parecía un “juego”. “Desde la manera en la que te respondían entraban en el código del juego”, comenta Lamarca , “¿y si soy yo?”, le respondía. La periodista asegura que los vecinos del barrio se han mostrado completamente abiertos, “nos lo han puesto muy fácil”. Salvo uno de los personajes, que prefirió no hablar.

El deportista

Los periodistas tiene un favorito: “El deportista (cuyo nombre no revelan) es el más interesante porque tiene una historia que mucha gente no sabe. Probablemente, lo asocian solamente a una cosa que pasó hace ya bastantes años, a alguna jugada o a un momento determinado”, empieza a contar De Cózar. Lamarca sigue “luego esa visión que tenemos de los deportistas, que todos los son un poco de derechas”. Pero al final a los dos les sorprendió con su historia, que explican, se conocerá conforme avance la historia.

Los dos primeros capítulos, “Sacrilegio” y “Privilegios”, ya se encuentran disponibles en Spotify y cada martes, los usuarios podrán escuchar una nueva entrega.