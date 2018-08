El nieto de Franco: "Claro que nos haremos cargo" del cuerpo

Francisco Franco Martínez Bordiú, el mayor de los nietos varones del dictador, ha asegurado que la familia se hará cargo de los restos, pero que aún no han decidido qué harán con ellos. Ha criticado la "decisión oportunista, cobarde y revanchista" de Pedro Sánchez de sacar el cuerpo de su abuelo del Valle de los Caídos, y ha recordado que la familia "secunda el escrito de la Fundación Francisco Franco que ha advertido que [el Gobierno] puede incurrir en un delito de prevaricación".

"Nos ofrecieron una reunión con el Gobierno pero decidimos que no", ha explicado en una entrevista en Antena 3. Si bien "todos los hermanos estamos de acuerdo en no facilitar" el proceso, reconoce que no tiene pensado llevar él mismo el tema ante la justicia. "No es una de mis prioridades lo que pase con los restos de mi abuelo".

Acerca de la fórmula elegida por el Ejecutivo de Sánchez para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que aprobará este viernes en el Consejo de Ministras, el nieto del dictador ha asegurado que no ve la "urgencia": "el decreto ley no está para lo que van a hacer". "Si alguien me explica la necesidad de hacerlo, lo bueno que haría o por qué facilitaría la concordia, yo sería el primero en estar de acuerdo", ha asegurado. Y zanjó: "Esto es pura demagogia".

El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, "éste y todos los decreto ley" en los que las razones "no vengan motivadas por la urgencia que exigen".

Dudas sobre dónde llevar el cuerpo

Franco ha explicado que "una persona, indirectamente" desde el Ejecutivo se puso en contacto con su hermana, Carmen Martínez Bordiú –"la más mediática"– pero ha negado que se trate de un miembro del Gobierno ni del Partido Socialista. "Pero esto ocurrió mucho después, al mes y pico de decir que estaban de acuerdo con la familia".

Aunque ha asegurado que "personalmente, nunca hubiese puesto una demanda", ha afirmado que le "molesta" esta decisión porque supone "jugar con una cosa que enfrenta a los españoles". El presidente quiere, según el nieto del dictador, "pasar a la historia como el que sacó a Franco del Valle de los Caídos" por interés político.

Preguntado por el destino de los restos momificados de su abuelo, ha dejado ver que la decisión no está tomada. "Hemos barajado varias posibilidades, pero no es tan inmediato. Cuando nos encontremos con el problema, veremos, pero claro que nos haremos cargo" de los restos.

Una de las posibilidades era enterrarlo junto a su esposa en el cementerio de Mingorrubio, junto al monte de El Pardo, pero al parecer la familia teme que al estar desprotegido, quede a merced de una "profanación".

"El franquismo no existe"

Francis Franco ha asegurado que no sabe "qué es el franquismo" y ha ido más allá: "No hay franquismo porque mi abuelo decidió que no hubiera". Además, dijo estar convencido de que "la Ley de Memoria Histórica no es para la reconciliación, es solo de una parte".

Además, el nieto del dictador afirma que es "un disparate" hablar de fortuna de los Franco porque "está perfectamente cuantificada". Preguntado por el pazo de Meirás, está convencido de que "no hubo ninguna expropiación" ni hay papeles que lo prueben y advierte: "Por supuesto que pelearemos" por el pazo gallego ante las reclamaciones que la Xunta mantiene abiertas sobre los bienes de la familia.

El Gobierno estudiará la supresión del ducado de Franco, el título nobiliario que el rey Juan Carlos concedió a la familia del dictador en 1975 y que tras la muerte de Carmen Polo reclamó Carmen Martínez-Bordiú. Sobre estos privilegios, Franco ha declarado: "¿A quién le importan los títulos? Yo lo utilizo algunas veces en algún acontecimiento social; no me parece ni bien ni mal. Si los retiran, pues los han retirado".