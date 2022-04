Pablo Iglesias: “Los que buscan destruir Podemos quieren una izquierda como la de antes o que no cambie nada”

El fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que no volvería a la política “ni en la peor de sus pesadillas”. No obstante, ha lanzado una serie de mensajes políticos, sobre todo en favor de Podemos y remarcando las opciones de futuro del espacio confederal. Según ha dicho, “los que ahora señalan, tratando de sembrar la cizaña, que hay un verde camino de rosas para que Podemos desaparezca, están esperando con un cuchillo y un tenedor a que haya una izquierda como la de antes o que no cambie nada”.

Con estas palabras se ha expresado Iglesias en la presentación madrileña de su libro, Verdades a la cara (Navona, 2022), que ha contado con la edición del periodista de elDiario.es Aitor Riveiro. El texto, ha recordado Iglesias, surgió de las entrevistas que le realizó Riveiro. Y ambos han tratado de replicar ese formato durante la presentación, que ha tenido lugar en la Casa del Lector de la capital. El exvicepresidente ha querido defender tanto el legado como el futuro de Podemos. A su juicio, “la prueba de lo que significa Podemos es que la voluntad de destruir Podemos sigue intacta”. Por eso ha querido destacar la “valentía” de los actuales dirigentes de su partido como la secretaria general, Ione Belarra, que ha estado presente en el acto.

A renglón seguido, Iglesias, que ha remarcado que no volvería a la política “ni en la peor de sus pesadillas”, ha asegurado que él ya predijo que, ante su idea de proponer a Yolanda Díaz como candidata de Unidas Podemos para las próximas generales, “los medios iban a decir Yolanda Díaz muy bien, y Podemos muy mal”. Así, aunque ha querido remarcar que Díaz “es una candidata que puede llevar mucho más lejos” a su espacio político, también ha recalcado que si ella está donde está es gracias a Podemos.

“Si precisamente nuestro espacio político cuenta con una figura con una proyección espectacular como Yolanda Díaz es porque hubo un núcleo de dirigentes de Podemos, los más atacados, los más insultados y criminalizados –Pablo Echenique, Ione Belarra, Juanma del Olmo o Irene Montero– que en un momento dijeron: gobernar, gobernar o gobernar. Y el resultado de eso es que existe Yolanda Díaz. Si no hubiera sido ministra y vicepresidenta no tendríamos lo que tenemos ahora. Y la condición de posibilidad de que eso ocurriera fue Podemos”, ha remarcado.

El Estado que “renuncia a su propia legalidad”

Iglesias también se ha referido al espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos desvelados ayer por The New Yorker. “Es fuerte que un Estado se enfrente al desafío [independentista], con un apoyo de en torno al 50% de sus ciudadanos, y responda renunciando a su propia legalidad, como dicen UE o con utilización con sistemas de espionaje como Pegasus”, ha denunciado. Además, ha destacado que “la cacería judicial, policial y mediática que se ha practicado contra Podemos se tendrá que estudiar porque revela un carácter no democrático con amplios poderes en el Estado”.

Con todo, el exvicepresidente ha remarcado que “lo más duro”, sobre todo durante su último año en el Gobierno, fue el acoso que recibió en su propia casa. “Lo más duro es que ataquen a tu familia”, ha señalado. “Uno puede estar preparado como militante para muchas cosas pero cuando ves a tus amigos, a tu pareja, a tus padres sufrir...”, ha rememorado. También ha recordado que “cuando iba gente de izquierdas a plantar cara a los nazis que actuaban con total impunidad” frente a su casa, su madre “se camuflaba para defender a su familia”. Respecto a su posición actual, al margen de la política, Iglesias ha reivindicado una y otra vez su capacidad para decir lo que piensa. “No hay nada más democrático que llamar fascistas a los fascistas”, ha remachado.

Presencia de ministros de Unidas Podemos

Durante el acto, abarrotado de público –muchos asistentes no lograron entrar por falta de aforo, por lo que los autores se han comprometido a hacer una nueva presentación en Madrid– Iglesias ha estado arropado por numerosas personalidades tanto de Unidas Podemos como del Gobierno. Entre ellas, la ministra de Derechos Sociales y actual líder de Podemos, Ione Belarra; la de Igualdad, Irene Montero; el de Consumo, Alberto Garzón; o el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique.

También han asistido el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, la delegada del Gobierno Conta la Violencia de Género, Victoria Rosell, la directora general de Diversidad y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la portavoz de Podemos Isa Serra o la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge.