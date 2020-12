Pedro Sánchez: "La democracia está funcionando y la monarquía no está en peligro"

Pedro Sánchez ha asegurado que la "democracia está funcionando" ante las revelaciones de las cuentas opacas de Juan Carlos I. El presidente ha asegurado que el Gobierno está dejando trabajar a los técnicos de la Agencia Tributaria "sin interferencias" apenas unas horas después de que el abogado del rey emérito haya comunicado que ha pagado una deuda tributaria de más de 678.000 incluidos los intereses y los recargos. Para Sánchez, esa revelación es un síntoma de que las instituciones están haciendo su trabajo: desde la Fiscalía hasta la Justicia pasando por Hacienda.

En una entrevista en Informativos Telecinco, Sánchez ha explicado que el caso del exjefe del Estado tiene que acabar "con transparencia llegando hasta el final de la investigación y respetando los derechos que tiene el rey emérito también como contribuyente ante la Agencia Tributaria". También ha apelado a la presunción de inocencia de Juan Carlos de Borbón, a pesar de que ha regularizado los pagos que realizó -además de la reina Sofía y algunos de sus nietos- a través de tarjetas de crédito opacas, tal y como publicó elDiario.es.

Además de apelar a la presunción de inocencia del rey emérito, Sánchez ha hecho una férrea defensa de la monarquía: "Lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones" .Así, ha pedido "no mezclar una cosa con otra" y "salvaguardar la Constitución", que ha considerado que es "el mayor logro de la historia colectiva" de España. "Hay que respetar la monarquía parlamentaria y eso es lo que hace el Gobierno", ha zanjado.

En ese sentido, ha negado que la monarquía esté "en peligro" en respuesta a las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que aseguró que "veremos tarde o temprano una república en España". De hecho, ha recordado que el PSOE defendió la república como modelo de Estado durante el proceso constituyente, pero que perdió esa enmienda y asumió "el pacto en su literalidad". El líder socialista sostiene que la mayoría de las Cortes quiso ese sistema hace cuarenta años. En la misma línea que ha hecho esta mañana la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, Sánchez ha evitado pronunciarse sobre la idoneidad de que el rey emérito vuelva a España en Navidad y ha dejado la decisión en manos de la Casa Real. No obstante, ha enfatizado que Juan Carlos de Borbón se ha comprometido a regresar en caso de ser requerido por la Justicia.

Radicalmente distinta a la de Sánchez ha sido la reacción de Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado que la regularización realizada por Juan Carlos de Borbón es solo "uno de los pufos que tiene". "Menuda vergüenza internacional", ha expresado en Twitter. En esa misma línea se pronunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reprochó que con la regularización fiscal Juan Carlos de Borbón "reconoce que ha cometido un delito fiscal y devuelve solo 678.394€ de lo robado para evitar una de las numerosas causas judiciales que le acechan". Iñigo Errejón, por su parte, ha exigido explicaciones sobre lo sucedido: "El Gobierno no puede seguir siendo cómplice de este circo. Volveremos a pedir transparencia desde el Congreso". No obstante, investigar al rey emérito en el Congreso se ha convertido misión imposible.

678.000€ había defraudado a Hacienda. 51 años de salario mínimo interprofesional. Sólo en uno de los pufos que tiene. Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional. https://t.co/EWAuFZqENN — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 9 de diciembre de 2020

Desde el PP se remiten a las palabras de Pablo Casado el pasado domingo, cuando El País publicó la intención del exjefe del Estado de regularizar su situación fiscal. El jefe de la oposición se limitó a ensalzar la figura de Juan Carlos I: "Yo me quedo con el legado del rey don Juan Carlos para ser arquitecto de la Transición, para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, la democracia, también a la hora de elaborar esta Constitución y los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado que será el que tendrá que dilucidar si hay alguna responsabilidad".

Ciudadanos ha lamentado que se demuestre que el rey emérito mantuviera "oculto un dinero de dudosa procedencia", como aseguró el portavoz, Edmundo Bal, que antes de entrar en política era abogado del Estado y como responsable de la sección Penal se dedicaba a perseguir este tipo de prácticas. Aunque ha reprochado que se trata de "una conducta moralmente reprobable", ha destacado que hizo "un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho". No obstante, Bal censuró que este comportamiento, haber mantenido hasta ahora oculto una gran cantidad de dinero "de dudosa procedencia", es "decepcionante".

La declaración voluntaria de Juan Carlos I refleja que ha mantenido oculto un dinero de dudosa procedencia. Es una conducta moralmente reprobable. Hizo un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho, pero este comportamiento es decepcionante. https://t.co/VDPJRLw8rr — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 9 de diciembre de 2020

Sánchez, sobre los chats de militares retirados: "Es grotesco"

Sánchez también se ha pronunciado sobre los chats de militares retirados nostálgicos del franquismo que enviaron una carta al rey alertando de la ruptura del país y lo ha considerado de "grotesco". No obstante, ha subrayado que esas personas no representan al Ejército y ha recordado que algunos fueron incluso "exponentes" del intento de golpe del Estado el 23F. "Me parece grotesco, pero lo más grave no es esa carta, que no representa al Ejército, para mí lo más grave son las políticas que legitiman esos discursos discursos", ha dicho antes de reprochar haber escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "decir que suscribe literalmente los elementos de esa carta": "Demuestra hasta qué punto se está legitimando ese tipo de pensamiento".

Preguntado por si considera que hay una trama civil contra el Gobierno, Sánchez ha respondido que "lo que hay es un discurso de odio irreal que se está proclamando por parte de algunas tribunas políticas y de medios de comunicación". "Cuando los ciudadanos escuchan a sus líderes decir que va a haber régimen comunista chavista soviético la gente se asusta, pero es irreal", ha expresado Sánchez que, en ese punto, ha reprochado a Casado su posición, que ha denominado unas "primarias de la derecha y la ultraderecha".

"Da la sensación de que si gobierna el PP entonces el Gobierno es legítimo y, si no gobierna lo que viene es una supuesta conspiración judeomasónica, de un régimen bolivariano soviético -ha recriminado-. Estas son suposiciones lunáticas que nada tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos". En esa misma línea, ha criticado que Casado defienda la Constitución "por la mañana" mientras la "incumple por la tarde" en referencia a la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, se ha mostrado dispuesto a hablar con el jefe de la oposición -que le reprocha que no haya devuelto su llamada desde finales de octubre-. Ha tenido siempre mi teléfono abierto para enviarme un SMS, un whatsApp o para llamarme. Sin embargo, se ha quejado de que "el respeto y decoro ha brillado por su ausencia" en los comentarios que Casado hace sobre él.