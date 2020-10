Pedro Sánchez, sobre la reforma de la ley para renovar el Poder Judicial sorteando el bloqueo del PP: "Mi intención es dar una solución"

El Poder Judicial lleva en funciones desde diciembre de 2018. Esta semana ha vuelto a nombrar jueces, el mismo día en que un informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho urgiera a España a renovar el órgano de los jueces, una renovación bloqueada por el Partido Popular.

"No podemos tener instituciones tan importantes con un gobierno en funciones dos años como es el caso del gobierno de los jueces", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas: "Cuando estás en funciones puedes hacer unas cosas y otras no, y el Poder Judicial, cuando esté en funciones, podrá hacer unas cosas y otras no".

Sánchez ha explicado, en relación a la posibilidad de reformar la ley para poder renovar el CGPJ sorteando el bloqueo del PP –bloqueo que se produce porque ahora se necesitan 3/5 de la Cámara para la renovación–: "Si al final el principal partido de la oposición, el conservador en este caso, cada vez que pierde las elecciones bloquea hasta que gana las elecciones, da igual que sea en dos o cuatro años, el legislador tendrá que tomar una decisión y el Ejecutivo también".

Y, de momento, el legislador ya está dando paso. "Lo importante es tomar decisiones", ha dicho Sánchez: "Después de haber escuchado a 187 diputados decir que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial; de que el presidente del CGPJ lo haya pedido a la Cámara; y con el principal partido con el bloqueo, tenemos que dar una solución y una salida. Mi intención es voluntad es hacerlo".

Varias fuerzas parlamentarias, representantes de más de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, pactaron hace unos días un comunicado en el que exigen al resto de partidos que permitan renovar las instituciones cuyo tiempo de ejercicio "ha caducado".

Los firmantes son PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, que suman un total de 187 escaños. En el texto piden la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

"Los grupos parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante", lamentan estas formaciones. Piden al resto de partidos que "de manera inmediata cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente de las instituciones citadas". El Partido Popular ha rechazado negociar con el Gobierno esta renovación, que requiere el apoyo de tres quintos de los diputados para salir adelante.