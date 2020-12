Peralejos de las Truchas presenta candidatura de Springsteen al Princesa Asturias

Guadalajara, 22 dic (EFE).- El alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid, y el director del Festival 'Greetings from Peralejos', dedicado a Bruce Springsteen, Txema Fernández, han presentado la candidatura del cantante estadounidense, conocido por 'The Boss' (el jefe), al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021.

La afición por la música del "Boss" en este pueblo de Guadalajara se remonta a los inicios de la carrera del cantante y ello llevó a que en el concierto que ofreció Springsteen en Madrid en 2012, un grupo de vecinos de este municipio, con unos 150 censados, acudiera con una pancarta que fue proyectada en varias ocasiones en las pantallas del evento, lo que llevó al artista a preguntar, en plena actuación, "qué quería decir Peralejos".

Esa mención tuvo mucha repercusión, nacional e internacional, y en agradecimiento, en 2014, se le nombró Hijo Predilecto de Peralejos de las Truchas -la placa le fue entregada en mano en otro concierto que el rockero ofreció en Madrid en 2016- y desde 2015, cada año se celebra en la localidad el festival tributo a Bruce Springsteen denominado "Greetings from Peralejos", aunque en este 2020 ha sido cancelado por la pandemia.

Según han informado en un comunicado publicado en sus redes, "hemos querido presentar la candidatura de Bruce de la misma forma en que le nombramos 'Hijo adoptivo de Peralejos' en 2014, para homenajear toda su carrera, su aportación al mundo de la música y darle las gracias porque sus canciones son la banda sonora de nuestras vidas".

"Creemos firmemente que sus canciones, tanto las letras como la música, así como su entrega en el escenario, constituyen una aportación relevante al patrimonio cultural de la Humanidad que le hacen digno merecedor de este prestigioso premio", han añadido.

Han asegurado que se trata de un proyecto "emocionante en el que estamos muy ilusionados y en el que vamos a volcar todos nuestros esfuerzos para conseguir que Bruce Springsteen consiga ganar este prestigioso premio" y han recordado que la ciudad de Gijón presentó la candidatura de Bruce en 2017 sin éxito y "desde este pequeño pueblo de Guadalajara" van a trabajar ahora para conseguirlo.

Los Princesa de Asturias son unos premios de gran relevancia a nivel internacional que se otorgan anualmente para galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones.

Dentro de la categoría Artes se engloban Arquitectura, Cinematografía, Danza, Escultura, Música y Pintura, "por lo que va a haber mucha competencia con otros candidatos tanto en música como en el resto de las diferentes ramas descritas", han sostenido, para concluir que entre otros músicos premiados en ediciones anteriores figuran el cantautor Bob Dylan o el guitarrista Paco de Lucía. EFE

