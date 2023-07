El policía “chivato” de la Audiencia Nacional colaboraba con una abogada “cerebro” de narcos sirios

El martes 13 de junio pareció un día más de aparente tranquilidad en la Audiencia Nacional. Acostumbrado a los focos de las cámaras, el tribunal anda falto de casos mediáticos en los últimos tiempos. No es extraño que, vestidos de paisano, los agentes de Asuntos Internos pasaran desapercibidos cuando acudieron a detener a un compañero de la Policía Nacional destinado en la unidad que asiste allí a los jueces.

El policía se había acercado demasiado a una abogada de narcotraficantes sin saber que uno de los sumarios que se amontonan en las mesas de los funcionarios sitúa a la letrada, de 38 años, como “cerebro” de una organización de narcotraficantes sirios afincada en España.

Aunque Ixchel F. no es siria sino nacida en León hace 37 años. Procedente de una familia de posición acomodada, sus compañeros de estudios la recuerdan al volante de un Mini Cooper último modelo. A día de hoy aparece en las redes sociales posando en playas paradisíacas o a bordo de embarcaciones de recreo. El despacho que comparte con otra compañera está en la calle Lagasca, en el corazón del elitista distrito madrileño de Salamanca.

“Cuando lo vean, a mi también me van a llamar como investigada porque yo ahora no podría coger ese dinero. Pero como te dije, a mi ya me da igual”. La frase de Ixchel, pronunciada el 22 de enero de 2020, fue premonitoria. El enunciado es propio de la impunidad con la que se comunicaban narcotraficantes de medio mundo por los teléfonos encriptados –en este caso un Sky ECC– con los que acabaron los servicios de Información franceses hace dos años.

Hoy, Ixchel está imputada por tráfico de drogas, blanqueo y organización criminal en la causa que investiga la red de narcotráfico de la familia Allahama. elDiario.es se ha puesto en contacto con su despacho pero ella ha declinado hablar. Su entorno defiende su inocencia.

Desde hace unos días, esa causa principal por tráfico de drogas y blanqueo de capitales tiene una pieza separada, que permanece secreta, en la que un agente destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional (UPJAN) está imputado por revelación de secretos, cohecho y pertenencia a la misma organización criminal.

El policía llevaba años destinados en el plácido edificio de la calle Génova. De su arresto no se enteró casi nadie. Por la tarde fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares dictadas por el magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado de Instrucción número 1 del edificio.

Según fuentes próximas a la investigación, el agente había consultado en las bases de datos policiales las identidades que Ixchel le facilitaba para conocer si sus compinches estaban siendo investigados o si las matrículas de sus coches figuraban almacenadas en el capítulo de sospechosos.

La acusación por cohecho responde a que el policía habría cobrado por esas consultas. En estos momentos, Asuntos Internos despliega una investigación patrimonial para determinar esos supuestos pagos y si el agente y la abogada comparten alguna sociedad patrimonial a través de la que canalizar sus ganancias, precisan las citadas fuentes.

“Los perros [policías] están atrás de Kamal ahora. Me pregunto si tú puedes saber algo”, le dijo Momen Allahama a la abogada el 23 de febrero de 2023 a través de sus teléfonos Sky. “Puedo preguntar y si me pasas matrículas más fácil. Ya sabes que es mismo tema que cuando me preguntas tú. Ya sabes que no le gusta mucho… Así lo pido de una”, responde Ixchel.

La abogada, en un alarde sobre la calidad de sus contactos, hacía creer a la organización que su fuente estaba en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En realidad se trataba de uno de los policías de la Audiencia Nacional, un destino mucho más anodino dedicado a asistir a los requerimientos de los jueces del tribunal. Pero con el mismo acceso que cualquier otro miembro de la Policía Judicial a las bases de datos.

Los investigadores creen que el beneficiario último de la información que obtenía el policía era Momen Allahama, actualmente en prisión y quien lideraba presuntamente una organización de narcotráfico y blanqueo desde un restaurante del polígono industrial de Cobo Calleja, el mismo laberinto de naves del sur de Madrid en el que operaba la mafia china de Gao Ping.

Desde 'El Alma de Damasco' para todo el mundo

Los Allahama despachaban sus negocios de tráfico de drogas y blanqueo de dinero desde un restaurante llamado El Alma de Damasco. Lo hacían a través del hawalla –el sistema musulmán que mueve dinero por todo el mundo basado en la confianza y en el mano a mano– o de las criptomonedas, según sostiene en sus atestados la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO).

Alguien disparó contra la cristalera de El Alma de Damasco el 28 de junio de 2021. “Next time I kill u (la próxima vez te mataré)”, avisó un rival a Momen. “Estás tratando de ser un pez feo y no pagar tus deudas”, le recordaba. La abogada no se mezclaba con traficantes de poca monta y había defendido a Momen en casos de incautaciones de dinero en efectivo que llegaban a superar el millón de euros.

En uno de esos informes, la UDYCO afirma sobre Ixchel: “Fuera del ámbito legal se pone en evidencia su participación activa dentro de la organización criminal en los niveles más altos, asesorando a Momen sobre cómo blanquear dinero, gestionando cargamentos de cocaína desde Sudamérica y orientando al principal investigado sobre la dirección que tiene que tomar su actividad criminal”.

Ixchel tenía dos perfiles en la red encriptada Sky ECC y escribía mensajes en la jerga de los narcos. Su implicación en el blanqueo es total, de acuerdo a las conversaciones intervenidas. “Tengo unos clientes q quieren entregar 1 millón en Australia y ponerlo en Madrid. Puedes? Un 10 [%] le digo? Le puedo subir 2% para mi? Ok, pues le digo un 12”.

Además de trabajar con la organización desarticulada, Ixchel cuidaba de su principal cliente: “¿No es mejor que se hagan unas maletas, yo te las consigo, que no se detectan y baje en ave?”. La proximidad personal que muestra la letrada y su supuesto cliente queda de manifiesto en otro mensaje recopilado por la UDYCO: “Momen, que te adoro, que te quiero muchísimo”.

En ese mismo chat de enero de 2020 hablan de cómo han requisado al hermano de Momen en Alemania más de un millón de euros. “No es normal estas caídas. Y sé que no te gusta que te diga esto… xo tienes q cambiar de forma o dejarlo; Tu familia no puede más, ni más gente siria o marroquí. Tú tienes contactos xa hacer otras cosas sin mojarte. Ya viste cuánto me dolió tu entrada y registro… más que si fuese a mi”.

“Yo lo que quiero es ganar pasta, amigo”

La situación de la letrada se complicó con los indicios obtenidos sobre su participación en el narcotráfico. El 3 de marzo de 2020 habla con Momen de envíos de cocaína de Latinoamérica a Siria, un país devastado por la guerra que aún mantiene una casta política alrededor del dictador Bashar Al Assad con posibilidades de comprar cocaína.

La abogada afirma: “Me van a hacer una propuesta para el primer envío y así todos cojeamos (sic) dinero. Que en el primer envío vayan 25 a 50 (…) Yo lo que quiero es que ganemos pasta, amigo”. El 14 de marzo se concreta el traslado: “Van unos 19.000 kilos. En cajas de 4 kilos y de 10 kilos mezclado con las frutas (…) En 20 o 25 kilos serían nos 800 a un millón de euros”.

En un auto de marzo de 2022, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, plasmó: “Ixchel parece como receptora de parte del dinero generado por la organización criminal, recibiendo grandes cantidades de dinero en un hotel que gestiona en Marruecos, así como utilizando una de sus empresas para la compra de vehículos VTC”.

El magistrado advertía de que se estaba analizando “su actividad económica a través de estas propiedades por si pudieran ser utilizadas para el blanqueo de los capitales ingresados por la organización”. En otro auto de 19 de septiembre de 2022, el mismo magistrado concluyó: “El rol de Ixchel sigue quedando expuesto en muchos aspectos como el cerebro de la organización”.