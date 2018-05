El portavoz del PNV admite que no tiene "garantías" pero sí "inputs" desde Cataluña de que el fin del 155 está cerca

Así lo ha asegurado Esteban en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para justificar la decisión de la dirección del PNV de apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que este jueves serán enviados al Senado para continuar allí su tramitación.

Esteban ha subrayado que la decisión de respaldar las cuentas públicas no ha sido "fácil", sino "muy meditada y debatida" en el seno de su partido y que la han adoptado desde "el conocimiento y el consentimiento" de que el 155 se va a levantar "en días".

Sin embargo, ha reconocido que no tiene "garantías" de que esto vaya así, sino que está convencido de ello por los "inputs" que le llegan desde Cataluña y que no ha querido desvelar. "No me corresponde a mí dar detalles ni nombres, podría, pero no lo voy a hacer", ha señalado.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Eso sí, ha apuntado que sería "muy curioso" que este miércoles el PNV tumbara los Presupuestos y a los pocos días hubiera un gobierno efectivo en Cataluña porque el presidente Quim Torra accediera a nombrar unos nuevos consellers en sustitución de los encarcelados Josep Rull y Jordi Turull y los huidos Lluis Puig y Toni Comin.

Tras remarcar que "al Gobierno y al PP les quema" la situación en Cataluña y quieren que el 155 "acabe cuanto antes", Esteban ha añadido que confía en que esa "siga siendo" también la "voluntad" de los independentistas catalanes y ha deslizado que, en una situación similar el PNV, "no perdería un segundo en retomar el control de las instituciones vascas".

"Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar, nosotros tenemos conocimiento de lo que tenemos", ha agregado el portavoz del PNV, quien también ha puesto en valor la influencia que ha ejercido su formación desde el pasado otoño y ha revelado que con ella han evitado una aplicación más dura del 155 en Cataluña.

