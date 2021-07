El PP urge al Gobierno a condenar la "represión" desde la "dictadura cubana"

Aranda de Duero (Burgos), 13 jul (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes al Gobierno de España una condena expresa de la "represión" con que la "dictadura cubana" está intentando sofocar las protestas populares y callejeras desatadas en ese país iberoamericano durante las últimas jornadas.

En la misma línea, también al principio de una conferencia pronunciada en Aranda de Duero (Burgos), ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), a que asuma el control de su gobierno y no deje la política exterior en manos de los representantes de Podemos dentro del Ejecutivo central.

"Pedimos a Pedro Sánchez y a sus ministros recientemente nombrados que de forma inmediata condenen la represión del régimen cubano", ha manifestado al comienzo de una conferencia que ha pronunciado dentro de una nueva edición del Curso Prensa y Poder, que se celebra sta semana en la Ciudad de la Educación-San Gabriel, en La Aguilera, una pedanía de Aranda de Duero.

En su opinión, el Gobierno de España "no está condenando la dictadura; ese comunicado que ha sacado hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar las riendas de su gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional".

"El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes. (...) Aunque el ministro de Exteriores sea del Partido Socialista, es evidente que la política exterior la marca Podemos", ha subrayado el representante del PP antes de pronunciar la conferencia titulada "Propuestas económicas desde el centro derecha".

El secretario general del PP, por otra parte, ha exigido la liberación inmediata de la corresponsal del diario ABC en Cuba, Camila Acosta, de quien ha asegurado que su único delito ha sido "informar de la grave situación que existe en aquel país".