La protesta contra la amnistía en Madrid en imágenes

La manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid contra la amnistía ha concentrado este domingo a más de 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, mientras que el PP eleva la cifra a casi un millón de participantes. Ante ellos, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a defender que él es el ganador de las pasadas elecciones y por lo tanto debería ser investido como presidente y no Pedro Sánchez, a pesar de que no logró los apoyos parlamentarios necesarios para hacerlo. Feijóo ha insistido en la repetición electoral y en que hará todo lo posible para que Sánchez no saque adelante su acuerdo con los independentistas, que incluye la tramitación de una ley de amnistía.