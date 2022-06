El PSOE se desmarca del resto de la izquierda y tumba el impuesto a los ricos propuesto por Unidas Podemos

El PSOE no apoyará la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos para “regular el impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas para hacer frente a los gastos ocasionados por la actual crisis económica”. El rechazo de los socialistas, que se sumará previsiblemente a las de las derechas de PP, Vox o Ciudadanos, hará por tanto que la iniciativa decaiga en el Pleno de esta semana que comienza este martes con el debate de la citada propuesta del grupo confederal.

El 'no' del PSOE fue anunciado ayer por fuentes socialistas y ha sido confirmado este martes por el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, que lo ha justificado en que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una reforma fiscal más amplia y que ese es el ámbito en el que debatir al respecto. Previamente, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, había reconocido este martes que su grupo no tiene “mayoría parlamentaria” para sacar adelante la iniciativa que propone la regulación de los bienes y derechos exentos, incrementar el importe de la reducción de la base imponible y la introducción de una nueva escala de gravamen que afectaría a las rentas más altas, entre otras medidas.

“Lamentamos que la decisión del PSOE sea no apoyar un impuesto que solo afecta a los millonarios. No entendemos que el PSOE no apoye que por lo menos se empiece a debatir esta medida, sobre todo cuando hay tantas necesidades sociales”, ha dicho Echenique en la rueda de prensa habitual de los martes en la Cámara Baja.

Los demás portavoces de las fuerzas de izquierdas que han comparecido ante la prensa han manifestado su apoyo a la medida, aunque ese respaldo no será suficiente para que la iniciativa sea aprobada por la Cámara Baja. El representante de ERC, Gabriel Rufián, que no ha concretado el sentido del voto pero que ha dado a entender que la respaldará, ha ironizado al respecto y ha dicho que “a quien no le guste” el texto de Unidas podemos, “que en lugar de impuesto le llame donación”, y ha citado al fundador de Inditex, Amancio Ortega, y sus transferencias al Estado.

Dirigido a menos de 10.000 personas

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha manifestado su apoyo a la propuesta del grupo confederal, así como el de Más País, Íñigo Errejón o la de la CUP, Mireia Vehí. “Estamos a favor de implantar un impuesto a las grandes fortunas”, ha dicho, antes de preguntarse “cómo es posible que el PSOE vote que no”. “Cada vez que hay una medida progresista el PSOE vota con las derechas”, ha lamentado.

Unidas Podemos ha explicado que ese nuevo tributo se ceñiría a menos de 10.000 personas con patrimonios superiores a 10 millones de euros y no sería bonificable, para evitar así que gobiernos autonómicos trataran de vaciar su contenido. El grupo confederal reivindica, además, que es una propuesta de “justicia fiscal y social” para acabar con los “regalos fiscales a los ultrarricos”, como en su opinión hace la Comunidad de Madrid al perdonar tributos por valor de 1.000 millones a “un puñado de millonarios” mientas recorta en Metro y cierra urgencia en la Atención Primaria.