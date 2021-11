El PSOE ganaría las elecciones y el PP se sitúa a un punto pero no suma con Vox, según Metroscopia

El PSOE ganaría las elecciones generales, pero sufre un importante desgaste -perdería trece escaños (un punto y medio en porcentaje de voto)- mientras que el PP se recupera y le pisa los talones situándose a apenas un punto de distancia, según Metroscopia. La encuesta, publicada cuando se cumplen dos años de los comicios del 10N, sitúa a PP y Vox -que también crecería- a seis escaños de la mayoría absoluta, por lo que a priori no tendrían la fuerza suficiente para gobernar teniendo en cuenta la complejidad de que otras fuerzas políticas les brindaran su apoyo. Sin embargo, los partidos que forman la coalición se pierden fuerza respecto a sus 155 apoyos actuales y se quedan en 135. Yolanda Díaz mejora la imagen de Unidas Podemos respecto a Pablo Iglesias arrebatando a Pedro Sánchez el liderazgo único de la izquierda, según la compañía, mientras que Santiago Abascal es el líder mejor valorado en el bloque de la derecha.

Los socialistas caerían de los 120 escaños a 107 -pasando de un 28% de los votos al 26,5%-. El PP recorta la distancia respecto a los comicios de 2019 situándose en 104 escaños -gana quince- con un 25,2% de los sufragios frente al 20,8% que logró en las urnas. Vox crecería de los 52 diputados a 66 con un 18% de los votos mientras Unidas Podemos seguiría encadenando desgaste y bajaría a 28 escaños frente a los 35 que logró el 10N.

"El empate técnico entre las principales fuerzas, PSOE y PP, no se registraría de forma similar entre los dos bloques ideológicos que ambas encabezan. Si en noviembre de 2019 el conjunto de los partidos de izquierda y el de los de la derecha empataron en votos (pero con cinco escaños más para el de la izquierda), la actual estimación apuntaría a una ventaja del bloque liderado por el PP sobre el bloque encabezado por el PSOE de casi seis puntos en voto y de una treintena de escaños. Con estos datos la derecha estaría cerca de reunir las condiciones para poder configurar una mayoría de Gobierno", recoge Metroscopia que apunta, no obstante, a que un tercio de los votantes progresistas se mueven en este momento entre la indecisión y la abstención como explicación del "desequilibrio entre los bloques".

Según la empresa, Pedro Sánchez ha mantenido durante estos dos años de Gobierno el liderazgo hegemónico entre los votantes de izquierdas debido al "paulatino desgaste" de Pablo Iglesias. Sin embargo, la aparición de Yolanda Díaz "ha producido un reequilibrio en el liderazgo de la izquierda, que por el momento no encuentra reflejo equivalente en los apoyos electorales". El presidente y la vicepresidenta segunda empatan en un 67 de valoración dentro del bloque de izquierdas.

Santiago Abascal es el líder mejor valorado en el bloque de derechas (con un 54) y es el que más ha mejorado durante la pandemia. Pablo Casado se queda en un 44 mientras que la nota de Inés Arrimadas ha caído en picado: de ser la que mejor valoración obtenía en ese bloque a caer a un 30.

Vox es, además, el partido que cuenta con una mayor fidelidad de su electorado (71). Le siguen los socialistas (63) y el PP (59). Según la encuestadora, PSOE y Unidas Podemos sufrieron un importante desgaste entre sus electores tras las elecciones en la Comunidad de Madrid -en las que Isabel Díaz Ayuso se impuso con rotundidad y los socialistas quedaron relegados a la tercera posición- y la concesión de los indultos. No obstante, señala que el PSOE se ha recuperado ligeramente, pero no así el grupo confederal. "La salida de Pablo Iglesias de la vida política y la aparición del liderazgo de Yolanda Díaz no han frenado esta tendencia a la baja", apunta. Por el contrario, Pablo Casado logró un importante crecimiento en la fidelidad de su electorado pero el efecto "parece disiparse en la actualidad".