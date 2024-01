El PSOE reclama a Page lealtad para dar los debates en los órganos del partido y no hacerle el juego a la derecha

La ruptura entre Emiliano García-Page y la dirección del PSOE dejó de ser secreto hace años, pero nunca se había evidenciado públicamente de manera tan explícita como esta semana. Acostumbrados a los envites del presidente de Castilla-La Mancha, en Ferraz han decidido esta vez ir al cuerpo a cuerpo tras las acusaciones de su propio líder territorial respecto a los pactos de los socialistas con el independentismo catalán. “Probablemente estamos muy en el límite, en el extrarradio de la Constitución”, dijo Page el miércoles durante su visita a Fitur.

Esas palabras, pronunciadas poco antes de que el presidente de Castilla-La Mancha se dejase ver ante las cámaras departiendo con algunos de los principales líderes territoriales del PP, con los que llegó a compartir bromas sobre la amnistía y sobre su salida del PSOE, provocaron una airada reacción de un buen número de dirigentes socialistas que continuaron este jueves.

“Me apena que Emiliano salga a contestar a su propio partido y no a un partido que deslegitima las instituciones de España. Tenemos a un PP que se parece más a un partido trumpista que a uno de gobierno. Que un compañero no pueda condenar esto y se ponga de la mano de los presidentes autonómicos populares me apena”, dijo el Secretario de Organización, Santos Cerdán, en declaraciones a Navarra TV.

En Ferraz, donde aseguran “respetar” los posicionamientos políticos de cualquier dirigente “respecto a cualquier tema”, sí se muestran muy críticos con la continua exposición pública que despliega García-Page respecto a sus discrepancias con la dirección del partido.

Afean en la cúpula socialista que el presidente de Castilla-La Mancha decline asistir ni participar “de manera sistemática” en cualquier órgano de discusión interna del PSOE. “Es el lugar para abordar las diferencias, discutirlas y plantear ideas o aportar puntos de vista, pero casi nunca lo hace”, lamentan en la dirección, donde también hablan abiertamente de la “falta de lealtad” que demuestra Page por “hacerle el juego a la derecha” aireando siempre sus críticas. “Siempre que viene a Madrid tiene que dar la nota y hacerse notar”, añaden.

En público, también la 'número dos' de los socialistas y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló que, en su opinión, “ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha”. También se unió al reproche a las palabras de Page el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que combatió la idea de que el PSOE se esté acercando a los límites constitucionales. “Afirmar que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución supone desconocer la historia, el presente y el futuro del Partido Socialista Obrero Español, que ha estado siempre con la Constitución y lo seguirá estando”, dijo ante los medios durante un viaje a Bruselas.

Tras las reprimendas de su partido, el entorno de Emiliano García-Page realizó este jueves una defensa encendida de su jefe de filas hasta el punto de llegar a pedir “coherencia” al PSOE “con lo que se decía allá por 2019 sobre la situación en Catalunya” e incluso de llegar a defender a Isabel Díaz Ayuso frente a Pedro Sánchez. “Me siento bastante emocionado con las palabras de la presidenta Ayuso de hoy”, dijo Nacho Hernando, el consejero de Fomento del Gobierno de Page.

“Quiero reconocerle que haya contribuido a que en lugar de que nos tiremos los trastos a la cabeza, podamos reconocer que independientemente de la distancia que nos separa en lo partidista, somos personas que queremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y somos capaces de llegar a acuerdos”. Se refería el consejero de Page a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una entrevista en Catalunya Ràdio, en las que afirmó que el Partido Socialista desprecia al presidente de Castilla-La Mancha por discrepar con los principios del partido. Y calificó como un “gran error” enseñarle la puerta de salida.

El propio Emiliano García-Page no quiso mantener la polémica tras ser cuestionado por la prensa e hizo un intento por rebajar su propio tono, aunque señaló. “A lo mejor hoy mi posición es minoritaria en el PSOE, mañana a lo mejor no”. Y añadió: “Mi adversario no es ningún socialista, sino los independentistas”.

Tras el choque público, la intención de ambas partes es pasar página cuanto antes y no agravar una brecha que es palmaria. “No vamos a abrir ningún expediente ni a tomar ninguna medida disciplinaria”, aseguran en Ferraz sobre uno de los pocos líderes territoriales socialistas que consiguió revalidar su poder el pasado 28 de mayo, en su caso, con mayoría absoluta.

En el entorno de Page también intentar restarle relevancia al encuentro que mantuvo con los líderes populares en FITUR y que tan mal sentó en la dirección de su partido tras conocerse algunos detalles de esa conversación. Junto al valenciano Carlos Mazón, el andaluz Juanma Moreno o el murciano Fernando López Miras, el presidente de Castilla-La Mancha comenta a los tres populares respecto al sistema de financiación que “este es el esquema argumental. Hay una cifra objetiva, reconocida hasta por el ministerio, de desajuste del modelo”. Mazón le propone en ese momento “comer un día los cuatro”. A lo que Moreno señala que para Page, quizás, “era más complicado”.

“A mí ya están a punto prácticamente de extraditarme”, bromeó Page durante la conversación. Ante la risa de Juanma Moreno, Mazón le dijo: “Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía”.