El PSOE remonta y el PP continúa en ascenso a costa de Vox, según el CIS

CIS enero 2021 Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)



El PSOE ha logrado revertir la tendencia descendente que acumulaba en los últimos meses y se sitúa en un 30,7 de estimación de voto, una subida de 1,2 puntos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero. Los socialistas consiguen así frenar la caída y mantener la distancia con el PP, que también sube respecto a diciembre. Vox, que había alcanzado el 14% en intención de voto, pierde un punto.

El estudio muestra que Unidas Podemos se mantiene estable en un 10,7, apenas una décima menos que en diciembre. Ciudadanos, por su parte, vuelve a dejarse 1,2 puntos en este barómetro y baja de la barrera del 10% que había alcanzado hace un mes. El partido de Inés Arrimadas confirma su tendencia de los últimos estudios: cada vez que supera esa cifra vuelve a caer en el siguiente barómetro.

El estudio del centro que dirige José Félix Tezanos se realizó entre el 7 y el 25 de enero. Según los datos recogidos en el barómetro, los socialistas remontan una tendencia a la baja que se había afianzado desde hace meses. El PSOE pasó de una estimación de voto del 32,1 en julio a situarse en el 29,5 en diciembre, una caída que en cualquier caso les situaba siempre por encima de sus resultados electorales (28%). Ahora, el barómetro de enero les coloca en un 30,7%.

Ese resultado permite al PSOE mantener la distancia con el PP, quien pese a haber caído en septiembre hasta el 18,1% en estimación de voto, había logrado ir recuperándose poco a poco y se había acercado a los casi 10 puntos de diferencia, después de haber estado a 13. Los de Pablo Casado continúan con su ascenso paulatino en los barómetro, aunque incapaces por ahora de recuperar el 20,8% de votos que obtuvieron en las elecciones de noviembre de 2019. Están ahora en un 19,2%, seis décimas más que hace un mes.

La subida del PP se produce en parte por la caída de Vox. El partido de extrema derecha venía de meses de ascensos en cada nueva entrega del CIS: del 11,6 de julio al 14% que le estimó el barómetro de diciembre. Esa progresión situaba a los de Santiago Abascal con opciones de recuperar el 15,1% de los votos que lograron el 10N, pero el estudio de enero ha cortado de raíz esa subida: les otorga una estimación del 13%, un punto menos que hace un mes.







Quien menos cambios experimenta es Unidas Podemos: pasa del 10,8 al 10,7% en estimación de voto respecto a diciembre. El problema para el partido de Pablo Iglesias es que no logra revertir la caída en la que se encuentra sumido desde hace meses en los barómetros del CIS. El partido alcanzó el 12,2% en diciembre, solo siete décimas por debajo de su resultado electoral, pero desde entonces no ha dejado de caer. Lejos quedó su pugna con Vox por el tercer puesto, y su consuelo es que por ahora Ciudadanos no amenaza con quitarles el cuarto.

El partido de Inés Arrimadas vuelve a caer en el CIS, en un juego de subidas y bajadas que se mantiene desde hace casi un años. El partido había logrado volver al 10,5% en intención de voto, una cifra que alcanzó el septiembre pero que perdió en los barómetros posteriores. Ahora, caen 1,2 puntos hasta situarse en el 9,3%. Siguen, eso sí, muy por encima del 6,8% con el que Albert Rivera dejó el partido tras las elecciones de noviembre de 2019.