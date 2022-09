Sánchez afea a las empresas su falta de compromiso para frenar la emergencia climática

Aunque modulado respecto a sus últimas intervenciones mediáticas y parlamentarias, Pedro Sánchez ha mantenido la línea de discurso contra los poderes que adquirió en el mes de julio en presencia de los directivos de BBVA, una de las empresas del Ibex-35 a las que ha afeado su falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático. El presidente estaba invitado al II BBVA Sustainability Forum en el que ha aprovechado a hacer una intervención netamente ecologista, pero en la que ha dejado algunos recados a las grandes corporaciones. El líder socialista ha defendido que el sector público pero también el privado tienen que ponerse las pilas para combatir la “catástrofe” y también para encarar la crisis energética para que “no haya perdedores o haya los menos posibles”.

Sánchez acusa al PP de "tratar de bloquear en la Justicia los avances" del Gobierno

Saber más

Sánchez no ha pasado la oportunidad de decirle a las empresas cotizadas que dejan “mal” a España en el ranking de sostenibilidad. “Solo el 14% de las compañías que hoy cotizan en Bolsa tienen planes para alcanzar las emisiones cero en el año 2050. 14% puede parecer poco, mucho, pero si lo comparamos con los países de nuestro entorno de referencia mundial es que superan el 50%. En España es de un 14%, es decir, queda muchísimo trabajo por hacer”, ha expresado el presidente.

Aunque ha obviado profundizar en las medidas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellos el impuesto a los bancos y las energéticas, ha explicado que el Gobierno tendrá que tomar medidas encaminadas a mitigar los efectos de la crisis energética. “Las respuestas que demos, cualquiera sea de los planes que se propongan a nivel de España y también a nivel europeo, cualquier medida que tengamos que implementar a escala global, multilateral, europea y española que se proponga el superar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, debe atender y responder a este doble reto de la emergencia climática y también de la crisis energética provocada por la guerra de Putin en Ucrania”.

Sánchez, que ha celebrado la apuesta por la sostenibilidad de sus anfitriones, ha reclamado al sector privado que arrime el hombro con el fin de impulsar la transición ecológica y digital. “Si planteamos estas dos transformaciones tan disruptivas desde el punto de vista económico y social, desde una perspectiva de inclusión y de integración social, podemos hacer que las sociedades compartan este desafío que sin duda alguna, pues nos unen tanto al sector privado como al sector público”, ha expresado: “Por eso creo que es tan importante que además de hablar de transición ecológica, que además de hablar de transformación digital, incorporemos el adjetivo de justicia justa a esas transiciones y esas transformaciones para que no haya perdedores o que haya los menos perdedores posibles”.

En los últimos tiempos, Sánchez se ha presentado como el “presidente de la gente” frente a los poderosos, entre los que ha situado a las grandes corporaciones como la que este jueves le había invitado, aunque nunca les había llegado a citar. No ha hecho una mención expresa en esa dirección, pero sí ha apuntado a la necesidad de superar “resistencias muy poderosas”. “Creo que el camino pasa por vencer inercias y estas inercias no son fáciles. Lo saben ustedes igual que yo, por vencer dependencias, por también superar resistencias muy poderosas, largamente establecidas, por vencer también al miedo de la incertidumbre, de lo que pueda suponer y los cambios que puedan implicar”, ha sentenciado Sánchez, que ha comenzado refiriéndose a los negacionistas del cambio climático, entre los que sitúa a la extrema derecha de Vox, a la que no ha citado.

“Ninguna postura hoy negacionista se debe ya a la ignorancia después de la apabullante evidencia científica”, ha afirmado antes de apostillar: “Lo hace para defender unos intereses particulares de un status quo sin duda alguna poderoso pero pero caduco y que es contrario al interés general”.