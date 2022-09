Sánchez acusa al PP de “tratar de bloquear en la Justicia los avances” del Gobierno

Pedro Sánchez ha aprovechado que esta semana arranca formalmente el curso político con el primer Pleno en el Congreso tras el parón estival para reunir a diputados y senadores socialistas e imprimirles ánimos ante el que será el sprint de la legislatura. Con todas las encuestas en contra, el presidente ha pedido a los parlamentarios de su partido que lleven “a todas las plazas” la actuación del Gobierno. “Os pido la máxima implicación para lo que está en juego y pedagogía para defender con la cabeza bien alta lo que está haciendo el Gobierno de coalición”, les ha reclamado el líder del PSOE, que ha aprovechado para arremeter contra el PP y ha avisado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de que habrá nuevos debates en el Senado “dado el resultado” del duelo de la semana pasada.

Sánchez ha acusado al PP de “bloquear y negar cualquier avance” en España y, en concreto, de utilizar la Justicia para ello al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Votan en contra de todo y tratan de bloquear en la Justicia los avances que saca adelante esta Casa, aunque sea a costa de incumplir la Constitución”, ha dicho en la sala Ernest Lluch del Congreso. “Es grave y peligroso, aparte de antidemocrático”, ha expresado el secretario general del PSOE, que ha comparado la situación con la de EEUU, donde una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo tumbó el derecho al aborto: “La lección es evidente: cuesta mucho conquistar derechos y se pierden muy rápido cuando dependen de la derecha, sea española o estadounidense”.

Sánchez usará el Senado para combatir el 'efecto Feijóo'

El presidente ha señalado a Feijóo por pretender “derogar los avances sociales en derechos y libertades” en los que ha dicho que el Gobierno y el PSOE seguirán “empeñados”. La vuelta al curso político es especialmente dura para el Ejecutivo, que tiene que hacer frente a la crisis energética con una inflación desbocada que confía en que empiece a remitir y sondeos poco alentadores. Por eso el presidente se ha remangado para intentar combatir ese 'efecto Feijóo'. Lo hizo la semana pasada en el Senado, donde el Gobierno está convencido de que Sánchez dejó noqueado al líder de la oposición y ya ha anticipado que pretende usar la cámara territorial para seguir batiéndose con él.

Sánchez ha vuelto a situar al líder del PP con los “intereses de una minoría muy poderosa” en la que están las grandes empresas del país. “Nosotros lo tenemos claro: vamos a defender a la mayoría social de nuestro país”, ha reiterado el presidente, que ha asegurado que “la política no es neutral”. Así, ha situado al PP en “la peor de las ideologías, la reaccionaria” por oponerse a medidas como los nuevos impuestos a las energéticas y los bancos. Además, ha insistido en hacer un paralelismo entre la respuesta a la crisis que dio el PP en la década de 2010 y la que está dando ahora la coalición. “Hemos tardado solo dos años en recuperar los niveles previos a la crisis de 2008”, ha dicho antes de recordar que la calidad del empleo es mejor ahora gracias a la reforma laboral pactada con los agentes mientras que la anterior recesión se superó “en diez años” con sufrimiento de los trabajadores. “Frente a congelación de las pensiones, hemos subido de media 110 euros al mes a los jubilados y hemos blindado por ley que ningún pensionista pierda poder adquisitivo”, ha proseguido el presidente que se ha referido también al refuerzo del sistema sanitario frente a los copagos.

Sánchez le ha dicho a los suyos que en la actual crisis energética hay una única certeza que es que el impacto es “para toda la UE” –ha aprovechado para presumir de que la Comisión Europea está abordando la reforma del sistema que reclamó hace un año con medidas similares a las puestas en marcha por España– y que hay dos “incertidumbres”: “cómo frenar los precios” y “cómo se reparten las cargas”. “Esta es la madre del cordero”, ha confesado. “Nosotros decimos: subida del Salario Mínimo Interprofesional, subida de las pensiones, pensiones, de las becas becas e impuestos especiales a las grandes eléctricas y corporaciones financieras para que contribuyan”, ha dicho antes de preguntarse: “¿Qué votara el PP? Ahí se verá qué intereses defienden unos y otros”. “Se trata de dejar claro que ante esta incertidumbre los ciudadanos pueden contar con una certeza: este Gobierno no va a repetir las recetas fallidas de la década de 2010”, ha apostillado Sánchez, que se presenta como el presidente “de la gente” frente a un Feijóo a quien coloca en manos de la “minoría poderosa”.

La intención del líder socialista es que el PSOE no caiga en la resignación y por eso ha llamado a los suyos a la movilización para que difundan por todo el territorio lo que está haciendo el Gobierno. Ha repetido algunas cifras, como los 2.000 millones de euros que calcula que se ha ahorrado con la excepción ibérica que ha permitido poner un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad o los 30.000 millones –que suponen más dos puntos del PIB–. “Muchas gracias y a la tarea”, se ha despedido antes de que tomara la palabra el portavoz, Patxi López, que se estrenaba formalmente ante el Grupo Socialista, que tendrá como número dos a la madrileña Isaura Leal. López ha cogido el guante del presidente y se ha comprometido a “contar en todos los rincones del país” lo que está haciendo el Gobierno, algo que ha considerado que no se estaba haciendo hasta ahora. “Todo iba tan rápido que no las contábamos [las medidas] y mientras no las contábamos otros se encargaban de decir que todo iba mal”, ha expresado.