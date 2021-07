Sánchez justifica la crisis de Gobierno: "Necesitábamos cargar las pilas"

Pedro Sánchez pasa ya página de su anterior Gobierno. Le agradece los servicios prestados, tanto a los miembros del Ejecutivo, como José Luis Ábalos y Carmen Calvo, como a sus "estrechos colaboradores" en referencia al que ha sido su jefe de gabinete, Iván Redondo, pero considera que fue "el de la emergencia sanitaria" y que ahora tiene que liderar un gabinete que afronte en los próximos 30 meses la recuperación económica. "Necesitábamos cargar las pilas, rejuvenecer y recobrar energías y, por tanto, enfilar una tarea apasionante y compleja que es nada más y nada menos que recuperar nuestra economía", ha expresado el presidente en una entrevista en Informativos Telecinco.

El líder socialista no ha querido entrar en los detalles de por qué ha prescindido de los que hasta ahora han sido en gran medida su núcleo duro y se ha limitado a expresar la "enorme gratitud" por el trabajo que han desempeñado tanto en el Gobierno como en el partido, en referencia a Ábalos, cuya salida es al que más ha impactado en las filas socialistas. "Una nueva etapa que exige de equipos distintos", se ha limitado a decir Sánchez, para quien en los medios de comunicación existe "mucha literatura" sobre los motivos de la crisis de Gobierno que él ha enmarcado en "la mayor de las naturalidades". "No son ceses, son cambios necesarios", ha insistido.

También considera que hay "mucha literatura" en torno al futuro de la exvicepresidenta Calvo. Después de que varios medios publicaran que le ofreció la presidencia del Consejo de Estado, Sánchez ha asegurado que María Teresa Fernández de la Vega "está haciendo un extraordinario trabajo". "Cuenta con toda mi confianza", ha apostillado. El secretario general no ha dicho nada en concreto sobre la posibilidad de que Calvo presida el PSOE a partir del 40º Congreso. Se trata de un puesto honorífico más que ejecutivo. "La exvicepresidenta ha mostrado su intención de incorporarse al grupo socialista a trabajar como una diputada más y yo lo agradezco enormemente", ha zanjado.

Lo que ha admitido el presidente es que corresponde a Unidas Podemos plantear cambios en sus ministerios. Aunque ha asegurado que los integrantes del gabinete "no son ministros del PSOE o ministros de Unidas Podemos" sino "miembros del Gobierno", ha admitido que "cada organización tiene autonomía de elegir a sus ministros", pese a que el nombramiento es una prerrogativa del presidente. Las normas de convivencia de la coalición establecen que "en caso de reestructuración (...) se mantendrá el número de áreas gestionadas (...) y su peso relativo en el conjunto del Gobierno en los términos acordados al inicio de la coalición". Y añade: "En caso de que la reestructuración implique una alteración sustancial de lo acordado previamente, las partes volverán a abordar las cuestiones esenciales que se planteen en relación con dicha reestructuración".

No obstante, Sánchez ha evitado pronunciarse sobre si habría cesado al titular de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica por la campaña institucional que impulsó en la que recomendaba la reducción de la ingesta de carne, en línea con la UE y el propio informe de la Agenda 2050 que presentó el presidente hace unas semanas. Sánchez trató de aplacar la polémica interna -el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, cargó duramente contra Garzón ante la rebelión del sector cárnico- con una afirmación que él mismo ha reconocido que levantó "una polvareda". "En términos muy personales, a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible", expresó en una rueda de prensa.

"Es evidente que Cuba no es una democracia"

Sánchez ha matizado sus palabras y ha destacado que el sector de la agroalimentación es uno de los más comprometidos con el cambio climático precisamente porque "vive del campo". "Un Gobierno progresista no tiene que regañar a la ciudadanía", ha dicho sobre esa campaña y ha apostado por "introducir hábitos saludables en los jóvenes".

Pasada esa polémica, el presidente también ha terciado en la suscitada después de que la portavoz del Unidas Podemos, Aina Vidal, haya asegurado que Cuba "no es una dictadura" ante la represión de las protestas que ha acarreado incluso la detención de una periodista española. "Es evidente que Cuba no es una democracia, tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino y la comunidad internacional la que ayude a que se encuentre ese camino”, ha señalado. El presidente ha matizado, no obstante, que ese camino tendrá que recorrerse “sin injerencias”. En todo caso, ha dicho que la detención de youtubers y periodistas es “improcedente” y que son necesarias “reformas” para avanzar en “derechos y libertades”.