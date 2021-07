Sánchez, sobre la polémica de Garzón y Planas por la carne: "Un chuletón al punto es imbatible"

"En términos muy personales, a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible". Con esa afirmación, el presidente del Gobierno decanta la balanza en favor de su ministro de Agricultura, Luis Planas, en la polémica sobre la ingesta de carne después de que el titular de Consumo, Alberto Garzón, recomendara reducirla. Las palabras del titular de Consumo han provocado la indignación de la industria agroalimentaria.

“Señalar con el dedo al sector cárnico no me parece justo”, ha dicho esta mañana el ministro de Agricultura después de que Garzón recomendara a los españoles que coman menos carne. "Perjudica a la salud y a nuestro planeta", había defendido Garzón en un vídeo.

Sánchez, que se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Vilnius, donde comparecía junto a la primera ministra, Ingrida Šimonytė, ha optado por la ironía para poner fin a la polémica abierta por Garzón al lanzar desde el Ministerio de Consumo la campaña #MenosCarneMásVida en la que señala los efectos nocivos de la carne sobre la salud y el medioambiente. "Este vídeo no es para echar la bronca nadie, sino para reflexionar antes de que el problema sea crónico", dice el líder de IU en la recomendación institucional.

El titular de Agricultura no tardó en salir en contra de esa propuesta y de mostrar su malestar con su compañero del Consejo de Ministros ante el revuelo causado en el sector agroalimentario. Planas ha asegurado, además, que "los datos indican que en los últimos diez años ha descendido el consumo de carne excepto en 2020 por la pandemia” mientras que la campaña de Consumo recuerda que España es el país que más carne consume de la Unión Europea. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura anotaron un aumento del 10,5% en 2020 del consumo de carne en los hogares, siendo la categoría en la que más gastamos (el 20% de nuestro presupuesto para alimentación). El consumo per cápita se acercó a los 50 kilos anuales y cada español gastó de media 350 euros en carne, según recuerda el vídeo.

Planas ha negado, además, que no se le había informado de esa campaña institucional. “No es en absoluto cierto, yo no tenía conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña [como ha dicho el ministro de Consumo]. Lamento que se me utilice”, ha lamentado.

Garzón ha seguido en directo las palabras de Sánchez durante una entrevista en La Sexta y también ha tirado de ironía. "Me gusta poco hecho", ha expresado antes de explicar que su reflexión "se ha entendido perfectamente": "Lo que decimos es que hay que volver a la dieta mediterránea, reducir el consumo de carne no significa no comer carne sino consumir de acuerdo a recomendaciones sanitarias y que sea controlable el origen, si puede ser con ganadería intensiva, que es la que protege el territorio, los puestos de trabajo y el planeta". Esa posición, ha dicho el responsable de Consumo, "toca fibras económicas", pero ha asegurado que el "debate" se verá en el futuro como el que se produjo hace unos años a propósito del tabaco. Garzón ha asegurado que los ciudadanos pueden "contribuir" al cuidado del planeta con sus "hábitos de consumo aparte de las medidas estructurales".

A pesar del malestar que han generado las palabras de Garzón, el informe de la España 2050 que Sánchez presentó hace unas semanas Moncloa asumía que para entonces "será necesario reducir el consumo de ciertas materias primas y productos". "Esto significa que, en las próximas décadas, la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año", afirma ese documento que apuntaba que "el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable".