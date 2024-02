Sánchez: “La lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso contra la corrupción por parte de su Ejecutivo y ha afirmado que la lucha contra la corrupción “ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”.

“Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final”, ha indicado Sánchez este sábado en Ferraz durante la apertura de la Internacional Socialista, en la que también ha intervenido Isabel Allende.

De esta forma, Sánchez ha destacado la transparencia y la colaboración de su Gobierno con la justicia durante los seis años que lleva el PSOE en el poder, una palabras que coinciden en tiempo con la investigación vinculada a la venta de mascarillas entorno a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos.

Partiendo de cómo empezó el Gobierno de coalición, Sánchez ha destacado del anterior Ejecutivo “la corrupción”, que finalmente le apartó del poder mediante una moción de censura.

“Un gobierno que nació, además, de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del Gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera”, ha indicado el presidente.

Sánchez ha remarcado que “frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga”. Además, ha destacado que al igual que lo ha sido durante los últimos seis años de mandato, “así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años”.

“Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores”, ha apostillado.

Ábalos asegura que no hay ninguna acusación contra él y que el PSOE no le ha pedido su dimisión

El exministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha declarado que pensará la dimisión “con mi partido, no porque me lo pida el PP”. En una entrevista publicada por el diario 'El País', el diputado socialista defiende que no está acusado “de nada” y que su patrimonio es mejor ahora “que antes de ser ministro”.

“Tenemos que esperar a que se desvelen los hechos. No salgo referenciado en la querella, no estoy acusado”, ha afirmado Ábalos. “Si el sacrificio sirve para que se aclare todo y se depuren responsabilidades, cuentan con mi colaboración. Pero no para que la derecha se cobre una pieza que en estos momentos además no es importante”.

El diputado del PSOE ha añadido que está a disposición del partido y rechaza que la vicepresidenta María Jesús Montero haya pedido su dimisión. “Yo no tengo por qué intuir las cosas. A mí las cosas se me dicen claritas. Yo estoy siempre a disposición de mi partido”, ha dicho Ábalos. “Me están pidiendo la dimisión por algo en lo que no figuro. Yo lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo”.