Sánchez pide a la oposición alcanzar el "punto de encuentro y equilibrio" conseguido en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a todos los partidos de la oposición que consigan "un punto de encuentro" similar al alcanzado la pasada semana en el Consejo Europeo que acordó la aprobación de unos fondos de 750.000 millones de euros para la reconstrucción del continente tras la pandemia. "Acordar significa ceder, no acordar significa perder. Una causa común une familias de diferente color. Si en Europa se puede, en España se debe poder. Debemos hacer que se pueda llegar a acuerdos en España", ha recalcado.

Tras destacar que durante dicha reunión, que se prolongó durante cuatro días y cuatro noches, se tuvo que enfrentar a dirigentes europeos con "distintas visiones" sobre la UE y sobre el proyecto europeo, Sánchez ha celebrado el acuerdo final durante el Pleno del Congreso convocado para informar sobre ese Consejo Europeo: "Hemos logrado un punto de equilibrio, un punto de encuentro y es algo que me gustaría apelar también en esta cámara".

Sánchez, ha destacado que el acuerdo permitirá a España beneficiarse de 140.000 millones de euros y ha destacado que la única condicionalidad que plantea la UE es poner en marcha algunas de las políticas que ya se ha marcado como objetivo el Ejecutivo progresista. "Lo que Europa nos pide es lo mismo que nosotros nos pedíamos desde el cambio de gobierno con la moción de censura", ha señalado.

A su juicio, lo que piden los socios europeos es salir de la pandemia "con igualdad de género, con cohesión territorial" y con unas políticas que apuesten por la transición económica. "Donde hubo rescates, hay fondo común; donde hubo austeridad, hay medidas para la recuperación; donde hubo troika, ahora hay un diálogo entre socios", ha destacado el jefe del Ejecutivo

En el Consejo Europeo se dio, según Sánchez, "un paso más en el éxito" de Europa. "La esperanza venció al miedo, Europa encontró su lugar y ha sabido dar la respuesta adecuada. Cuando España propuso un plan Marshall, Europa aprobó un plan Marshall", ha destacado.

"Nuestro horizonte no debe ser seguir recibiendo ayudas, sino aportar más"

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha indicado que, en esta ocasión, Europa "no podía abandonar a los más vulnerables y no lo ha hecho". La recuperación, según sus palabras, pasa por la digitalización de la economía, la transición ecológica, la igualdad y la cohesión social y territorial. "Para el coronavirus encontraremos una vacuna, pero para el desastre ecológico no habrá vacuna", ha advertido.

Para Sánchez, los fondos logrados en la UE suponen una "oportunidad de retomar la senda del crecimiento sobre pilares más sólidos para hacer realidad el objetivo que se hizo este gobierno y la mayoría de la Cámara". "Nuestro horizonte no debe ser seguir recibiendo ayudas, sino aportar más. Utilizar los recursos para estar entre los países con menos desempleo, con trabajo más especializado, más formación, investigación, más energías renovables y un entorno económico más digitalizado", ha zanjado.