Abascal anuncia que Vox presentará una moción de censura contra Sánchez en septiembre y pide a Casado que la apoye

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado en el Congreso que su grupo presentará una moción de censura en septiembre ante la mala gestión, en su opinión, que el Gobierno ha hecho de la crisis provocada por el coronavirus. "No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en septiembre", ha dicho el líder de la extrema derecha parlamentaria. "Invitaremos a todos los diputados de todos los grupos que crean que estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión que nos trae” el Ejecutivo, ha asegurado

Abascal se ha dirigido expresamente al PP de Pablo Casado para pedirle su apoyo a la moción de censura: "Ya les emplazamos en mayo llamando a la responsabilidad del segundo partido. Los españoles no pueden entender de estrategias y tácticas, no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la palabra al pueblo español".

El líder de la extrema derecha ha concluido así un discurso en el que ha cargado no solo contra el Gobierno, sino contra la UE, la OMS el 5G y China, a la que ha acusado veladamente de propagar por todo el mundo un virus creado artificialmente o, al menos, de haber ocultado información sobre el SARS-CoV-2.

Abascal ha acusado al Gobierno de ser "los protagonistas, los artífices, responsables y culpables de la gestión más vergonzosa" de la pandemia, "con la complicidad de los medios, que han ocultado la gravedad de la situación, el drama y los muertos". "Y luego se extrañan de que algunos españoles no sean conscientes de la gravedad que vivimos”, ha acusado.

El líder de Vox ha pedido la dimisión de un Gobierno que ha vuelto a tachar de “ilegítimo”. “En otoño si no dimiten seremos de nuevo los campeones de la epidemia y la ruina. El desastre de su gestión no ha tocado fin”, ha concluido. Y ha advertido al Ejecutivo de que no decrete un nuevo confinamiento si la epidemia vuelve a desbordarse en otoño. "No se lo vamos a permitir", ha dicho, sin determinar cómo lo harán.

Santiago Abascal, siguiendo la tesis del presidente de EE UU, Donald Trump, ha reclamado además que España salga de la OMS, a la que ha acusado de estar detrás, junto a la "China comunista, como sus socios", detrás de la "ocultación" de datos ya que está manejada por el Gobierno de Pekín. Abascal ha pedido por tanto la salida de España de la OMS "y destinar los fondos que entrega a ese canal de propaganda chino" a la vacuna. El líder de Vox también ha señalado a la tecnología 5G: "España debe impedir que los datos de sus compatriotas, de millones de españoles, acaben en manos de una empresa controlada por una tiranía comunista".