Sánchez y el presidente de Ceuta pactan devolver a los menores a Marruecos por la "vía" que marca la Ley de Extranjería

Los cerca de 800 menores marroquíes que llegaron solos a Ceuta durante la crisis diplomática del pasado mayo serán devueltos a su país por “la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería” y en “el menor tiempo posible”. Así lo han pactado este miércoles en una reunión en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas. En el encuentro no se ha contemplado la posibilidad de trasladar a estos niños y adolescentes a otros lugares la península, según ha informado este último en rueda de prensa. “El objetivo es el retorno al país vecino”, ha asegurado Vivas.

Los bandazos del Gobierno en inmigración: de la acogida del Aquarius a devolver a menores sin cumplir la Ley de Extranjería

En la cita, que se ha prolongado durante alrededor de una hora y media, Sánchez se ha comprometido a “activar” todas las “capacidades y recursos” para garantizar tanto las repatriaciones —por ejemplo, agilizando los expedientes individualizados de retorno de cada menor— como la “sostenibilidad” de una situación “insostenible”, ha asegurado Vivas. Estos niños y adolescentes permanecen desde el pasado mayo bajo tutela de la Administración local alojados en precarias condiciones en espacios provisionales habilitados en polideportivos, módulos prefabricados y en el único centro de menores de la ciudad. Además, el presidente ceutí ha reconocido que un “porcentaje notable” de ellos están en la calle y en condiciones de “absoluta precariedad”.

Sánchez y Vivas se han reunido este miércoles para buscar una salida a esta crisis después de que el atajo que pactaron el Gobierno de Ceuta, el Ministerio del Interior y Marruecos para devolver a los menores sin realizar expedientes individuales y sin darles audiencia encallara en los tribunales. Este martes, un juzgado de Ceuta mantuvo la paralización cautelar de esas repatriaciones al considerar que la Administración no había cumplido con "ninguno" de los trámites que exige la legislación. En ese nuevo auto —que se une a otro de la semana pasada en el mismo sentido—, la magistrada descartaba el argumento esgrimido por la Abogacía del Estado, que apeló a la "excepcionalidad" surgida en la ciudad autónoma en los últimos meses para justificar el incumplimiento de la Ley de Extranjería.

A este respecto, Vivas ha reconocido que esas resoluciones judiciales dan "pistas" de cómo se tienen que producir esas devoluciones "para que cuenten con el amparo legal necesario". "Ha quedado claro que hay que cumplir con el reglamento en la Ley de Extranjería", ha aseverado el presidente ceutí. “El auto no ha dicho que los retornos no sean posibles, sino que se tienen que someter a un determinado procedimiento”, ha justificado Vivas, que ha admitido no obstante que no habrá más devoluciones como las realizadas hasta la fecha. “Creíamos que estaban bien hechos [los retornos] pero ha venido un juez y nos ha dicho que no. Como acatamos y respetamos las resoluciones judiciales y como consideramos que en interés del menor y en beneficio de todos la mejor solución, la más válida y la más eficaz es el retorno vamos a seguir apostando por ello”, ha insistido.

Con esta cita, Sánchez ha asumido personalmente la gestión de la crisis. El asunto es delicado porque prácticamente desde su llegada a la Moncloa, el presidente prometió un nuevo rumbo en la política migratoria, abrió los puertos al Aquarius y dijo querer marcar otro camino en Europa. De eso han pasado más de tres años y ahora es un juez el que está señalando al Ministerio del Interior por incumplir la ley en la devolución de niños y adolescentes a Marruecos. Su interlocutor, el presidente ceutí, del PP, ha respaldado desde el minuto uno el procedimiento que previamente había pactado Interior, que a su vez había allanado el terreno con las autoridades marroquíes.

Esta operación también ha dividido al Ejecutivo de coalición. Los ministerios de Podemos se han mostrado en contra y han advertido de las consecuencias graves que tiene esa decisión "responsabilidad única del Ministerio del Interior". Vivas, sin embargo, ha evitado en todo momento este miércoles señalar al titular de ese departamento, Fernando Grande-Marlaska. "No ha sido el ministro Marlaska personalmente el que ha activado el retorno, esa resolución le corresponde a la Delegación del Gobierno en Ceuta", ha insistido Vivas, que sí ha reconocido que su Gobierno se puso en contacto con Interior para que "activara" el acuerdo de retorno concertado con Marruecos. Aun así, el presidente ceutí ha dicho no ver "motivos" para "polemizar" con Marlaska. "Lo que ha dicho se ajusta a la verdad", ha reiterado.