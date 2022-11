Sánchez respalda a Marlaska por la actuación en la valla de Melilla: “Realiza sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad”

Pedro Sánchez no tiene ninguna duda: respalda al ministro Fernando Grande-Marlaska, pese a la presión de sus socios y el informe del Defensor del Pueblo que concluyó que Interior incumplió la ley en la gestión de la tragedia en la valla de Melilla en la que fallecieron decenas de personas. Sánchez ha aprovechado una pregunta genérica sobre aquella actuación policial en la rueda de prensa junto a su homólogo Antònio Costa en el marco de la cumbre hispano-lusa para dejar claro que el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene “toda” su confianza “con independencia” de lo que señale el informe firmado por Ángel Gabilondo. “Es un gran ministro del Interior que realiza sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad”, ha expresado el presidente del Gobierno, que ha manifestado su “reconocimiento” y “respaldo” a Marlaska, de quien ha destacado su “eficacia” y “defensa de los derechos humanos” a lo largo de su “carrera judicial y política”.

Interior defiende la actuación policial en la tragedia de Melilla tras el documental de la BBC que señala a España

Marlaska, sentado delante de la ministra de Igualdad, Irene Montero y a tres sillas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que han sido muy críticas con la gestión en la valla de Melilla, comparecerá en el Congreso, según ha dicho Sánchez. Así lo iban a forzar, en todo caso, el PP y varios de los aliados parlamentarios de la coalición. Unidas Podemos y el resto de socios quieren, además, una comisión de investigación. “Dará cuenta de la gestión que hizo el Gobierno en esa tragedia y lo hará con total transparencia. Estamos colaborando con las distintas investigaciones que están abiertas”, ha asegurado el presidente.

“Los ministros de Interior tienen trabajos muy complejos sobre todo cuando estamos hablando de algo tan dramático como lo que vivimos en la frontera de la ciudad de Melilla [ha subrayado]. Fernando Grande-Marlaska es un gran ministro de Interior que ha desempeñado y desempeña sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad y con estricto cumplimiento de esa perspectiva de derechos humanos que tenemos que tener siempre”. “Las imágenes y lo sucedido no deja de impactarnos”, ha dicho Sánchez al comienzo de su respuesta en la que ha mostrado su “solidaridad” con las víctimas. En la misma línea que defendió cuando se produjo la tragedia en junio, el presidente ha insistido en que esos hechos se produjeron en la “frontera entre África y Europa” en lugares de origen en los que hay “falta de libertades y falta de oportunidades”.

Marlaska, que en los últimos días ha evitado a los periodistas, ha querido trasladarles posteriormente, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, la “satisfacción” con la que ha recibido las palabras del presidente del Gobierno. Tras la rueda de prensa, los ministros socialistas le han hecho también gestos de apoyo.

Sánchez ironiza con la “ayuda” de Guindos: habrá impuesto a los bancos

Sánchez ha ironizado con las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, tras el informe de la institución en contra del impuesto a los bancos impulsado por las formaciones que sustentan al Gobierno. “He escuchado hoy al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía con el Gobierno del PP, artífice del rescate al sector financiero que decía que no iba a costarle un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española, previamente fue el responsable de un gran banco, Lehman Brothers, hoy es el vicepresidente del BCE. ”Yo agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor Guindos“, ha bromeado antes de asegurar que el Gobierno seguirá adelante con esa tasa temporal y extraordinaria.

“El Gobierno de España continúa con su hoja de ruta para aprobar este impuesto. Sobre todo que a la luz de los beneficios que hemos conocido, está justificado que arrime el hombro durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles”, ha rematado el presidente, que ha asegurado que mantendrá el “planteamiento” recogido en la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para que las entidades financieras no puedan repercutir ese impuesto a los clientes, que es una de las pegas que pone el banco dirigido por Christine Lagarde.

Sequía y energía, los retos tras la cumbre

Sánchez y Costa han comparecido ante los periodistas en el marco de la 33º cumbre hispano-portuguesa, que les ha servido para reafirmar la alianza entre los dos países que ambos mandatarios están, además, explotando al máximo en el seno de la UE en negociaciones conjuntas como la de la excepción ibérica para poner un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad o la creación de un corredor de hidrógeno verde a través de Francia. De hecho, en la declaración conjunta aseguran que acogen “con agrado” la construcción de ese Corredor de Energía Verde e insisten en la necesidad de reforzar sus interconexiones. Sánchez ha asegurado que esa “solución ibérica” puede serlo ahora para el conjunto de la UE que tiene un “mercado dislocado”. “Hace 500 años, desde una esquina del continente, abrimos Europa al mundo y hoy trabajamos codo con codo para hacer de nuestra península una referencia global”, ha expresado Sánchez.

Otro de los puntos en los que convergen en la estrategia ante la UE es en la defensa de un “instrumento europeo permanente de estabilización macroeconómica para responder adecuadamente a las crisis y creando un instrumento fiscal común, centrado en la inversión y la convergencia”. “A falta de este mecanismo de estabilización permanente, ambos países seguirán defendiendo la necesidad, a corto plazo, de un mecanismo financiero europeo común para hacer frente al impacto de los altos precios de la energía en las empresas y los hogares. Este mecanismo debería contribuir a preservar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros”, recoge el texto. También se comprometen a trabajar “conjuntamente para armonizar los indicadores de sequía y escasez que usan ambos estados”. La falta de agua se ha convertido en uno de los principales “desafíos” que tienen que encarar estos países que, junto a Senegal, impulsarán una iniciativa global de lucha contra la sequía en el marco de la COP27 que comienza la semana que viene en Egipto.

En esta ocasión, los gobiernos de España y Portugal, representados por nueve ministros además de los jefes de los ejecutivos, la cita pivotaba en torno a la ciencia con la firma de acuerdos sobre un centro de investigación de almacenamiento energético o el desarrollo de una constelación de satélites de observación de la tierra con el fin de “anticipar fenómenos atmosféricos adversos, como los incendios”, según ha explicado Sánchez, aunque se han firmado otros nueve acuerdos sobre temática variada. A pesar de la presencia de los responsables de Transportes, no se ha avanzado la “inserción” de Portugal en el sistema de la alta velocidad con Espala, a pesar de que Costa ha asegurado que se abordará en “próximas cumbres” al ser un asunto un tema al que dan “vital importancia”, pero en el que no se logra acompasar los tiempos. Sí se han rubricado acuerdos en materia de trabajadores transfronterizos, la rehabilitación del puente sobre el río Miño entre Monçao y Salvaterra do Miño o en materia de lucha contra la violencia machista.