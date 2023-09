Una sentencia obliga a Ciudadanos a restituir como afiliado al expresidente de Melilla Eduardo de Castro

El ex alcalde-presidente de Melilla Eduardo de Castro ha ganado la demanda que presentó contra la dirección de Ciudadanos por abrirle un expediente sancionador que terminó con su expulsión en abril de 2021. El exdirigente melillense fue acusado por su antiguo partido de “incumplir las directrices” de la dirección y de “haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal de extraordinaria gravedad –supuesta prevaricación– que afecta a su condición de representante institucional y al ejercicio de su cargo”. Unas acusaciones que el regidor siempre negó.

Este martes, dos años después de que el Comité de Derechos y Garantías del partido decidiera expulsarlo, De Castro se congratula de la decisión del Jugado de 1ª Instancia y de Instrucción nº 2 de Melilla, que le da la razón en su argumentación, basada, entre otras cosas, en que el expediente “atentaba contra el principio de legalidad y de presunción de inocencia”. El expresidente melillense pedía en su demanda la nulidad de la resolución de este órgano interno partido “por falta de motivación al no explicar cuáles son las normas contrariadas, en qué consiste la deslealtad o qué perjuicio se había generado al partido”.

Dicha sentencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, declara la nulidad de la resolución de la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos y del expediente que se le abrió entonces, que llevó a su expulsión definitiva del partido. Además condena al partido a restituir a De Castro en su condición de afiliado y a pagar las costas.

“Al final se hace justicia, tarde porque el daño está hecho. Esas acusaciones, yo creo que con la cooperación del PP de Imbroda [Juan José, presidente ahora de Melilla y líder de ese partido] me han costado muchos disgustos durante mi mandato. Me han llamado de todo, tránsfuga, corrupto, de todo”, afirma De Casto a elDiario.es. “Es lamentable que un partido como Ciudadanos que lo que tendría que hacer es dar explicaciones del desastre nacional que tenemos se hayan cebado con el único representante institucional de más alto grado que tenía en Melilla. Yo era el único presidente autonómico que ha tenido el partido que no me han ayudado absolutamente nada y que, además. me abre un expediente por una causa que no era tal”, lamenta.

El expresidente de Melilla fue el único diputado que logró Ciudadanos en 2019 pero se hizo con la presidencia de la autonomía gracias a un pacto con el PSOE y Coalición por Melilla, partido que estuvo involucrado en la supuesta compra de votos por correo, un caso de fraude que salpicó a su gobierno y por el que el regidor tuvo que cesar a uno de sus consejeros. Tras esos últimos comicios celebrados el pasado 28 de mayo, a los que el exdirigente de Ciudadanos no se presentó, anunció su retirada y regresó a su puesto de trabajo como funcionario del centro penitenciario de la ciudad.