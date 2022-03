Socios del Gobierno piden a Sánchez limitar ya la inviolabilidad del rey para impedir prácticas como las de Juan Carlos I

"Todo esto me parece una auténtica vergüenza", ha confesado este martes el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, nada más ser preguntado acerca de la carta del rey emérito hecha pública ayer por la Casa Real en la que asegura que seguirá viviendo en Abu Dabi tras ver archivadas todas las causas abiertas contra él en España.

La de Esteban es una posición compartida también por todos los socios de investidura del Gobierno, que urgen al presidente, Pedro Sánchez, a cumplir con su palabra y abordar la limitación de la inviolabilidad del rey recogida en la Constitución y que precisamente ha sido esgrimida por la Fiscalía para archivar algunos de los delitos atribuidos a Juan Carlos I.

Para Esteban, "lo preocupante es que hay muchas cosas sin aclarar" en el asunto del rey emérito, por ejemplo que "estando en la responsabilidad de una institución tan importante se han estado realizando negocios para provecho propio, para beneficiarse personalmente". "Sabemos una parte de lo que hay. No sabemos todo, ni conocemos el origen de ese dinero", ha lamentado.

A juicio del portavoz del PNV la inviolabilidad "no es propia de un Estado democrático". "Que al jefe del Estado no se le pueda juzgar por absolutamente nada es una anomalía absoluta sobre lo que es un Estado democrático", ha zanjado. Por eso considera que, en todo caso, esa inviolabidad debería ceñirse a sus "actos institucionales pero no al ámbito personal". "Parece mentira que haya que precisarlo en la Constitución, pero lo tendremos que hacer cuanto antes", ha señalado.

EH Bildu pide el "desalojo" de la Zarzuela

Más duro se ha mostrado el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, que ha considerado que el rey emérito "ha demostrado ser el último de los españoles en cuanto al pago a Hacienda" y que "llama la atención que traslade su decisión de vivir a Abu Dabi" porque, a su juicio, "si fijara su residencia en el Estado español podría ser requerido" por la Justica.

"Preferimos no ya que el rey emérito no vaya a Zarzuela, sino que los que están la desalojen. Nos gustaría que la monarquía fuera un mal sueño para los españoles", ha asegurado. "Creemos que no debiera tener inviolabilidad desde el minuto cero. No queremos que pueda haber ciudadanos por encima de otros", ha zanjado.

Para Íñigo Errejón, de Más País, "esto no es un asunto privado" por lo que el emérito "debe explicaciones a todos los españoles". "España no ha hecho ninguna modificación legal para que algo así no vuelva a suceder. Estos comportamientos, si se han hecho mal, es porque teníamos una regulación ineficiente. No hemos hecho nada para que esto no vuelva a suceder", ha lamentado, antes de reclamar también que se revise la inviolabilidad del monarca.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha considerado que "sería el momento adecuado de que se regule de una vez por todas la inviolabilidad" del rey para "que no afecte a hechos como los que se le han imputado". Es una oportunidad de oro para que nos pusiéramos de acuerdo para que afectara solo a los actos que tengan que ver con sus actos", ha remachado.