Sumar pide que comparezcan Rajoy y su cúpula de Interior en el Congreso para explicar la Operación Catalunya

Sumar quiere que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la cúpula de Interior durante su mandato acudan al Congreso para que den explicaciones sobre el espionaje al margen de la ley a líderes independentistas. “Hoy nos encontramos que durante cinco años el PP utilizó las instituciones para espiar a rivales; vulneraron derechos fundamentales”, ha criticado este martes la portavoz adjunta del grupo parlamentario y diputada de los comuns, Aina Vidal. Preguntada por los documentos que publican esta semana elDiario.es y La Vanguardia sobre esas operaciones, ha considerado que es imposible que el exlíder del PP no supiera nada.

“Rajoy no se puede escapar de esta vergüenza que le va a perseguir toda su vida. Permitió de forma demostrada que se pudieran fabricar pruebas falsas contra adversarios y utilizar las instituciones de este país para un partido corrupto”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Vidal ha reclamado la comparecencia en el Congreso de Rajoy y también de toda la cúpula de Interior en aquella etapa, con el ministro Jorge Fernández Díaz al frente. “Nos deben una explicación sobre qué hicieron, por qué lo hicieron y sobre las consecuencias. La impunidad no casa con el respeto a la Constitución”, ha dicho.

En una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, este lunes se publicaron documentos que acreditan que el Gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Según prueba los documentos publicados, Fernández Díaz recibía personalmente las notas que publicaban esos grupos policiales.

Este martes, este diario publica además que el Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. La Dirección Adjunta de la Policía remitió al ministro Jorge Fernández Díaz una serie de objetivos a investigar entre los que estaba además la empresaria Sol Daurella, presidenta de Coca Cola Europacific Partners y una de las principales fortunas del país.

Ante estas publicaciones, varios grupos políticos han reaccionado con la petición de comparecencia del expresidente en la comisión de investigación en el Congreso sobre la Operación Catalunya. El primer partido en hacerlo fue Junts y este martes se han unido otros grupos como Sumar. Ayer el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también reclamó la comparecencia del expresidente del PP en la Cámara Baja. Hoy el grupo parlamentario pide extender esa petición a todo el equipo de Fernández Díaz.

“Tenemos que garantizar que comparezca Rajoy, el exministro Fernández Díaz y de quienes hay pruebas de que participaron en un entramado político utilizando instrumentos del Estado, que han terminado eliminando pruebas, promoviendo persecuciones”, ha enfatizado la portavoz adjunta de Sumar. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha sumado este martes a las críticas hacia el anterior Gobierno del PP. Para García, estas “maniobras corruptas y manipuladoras” representan, además de “un atentado contra la legalidad”, un “golpe a la democracia y a la convivencia”

Durante la pasada legislatura, el PSOE y los socios de investidura chocaron por la lista de comparecientes de la tercera investigación sobre la operación Kitchen en el Congreso, entre otros asuntos porque los socialistas rechazaban llamar a Rajoy. En esta ocasión, el Gobierno se ha abierto este mismo martes a que el expresidente pueda comparecer en la Cámara Baja. “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo el lunes que en los acuerdos para la Mesa del Congreso al inicio de esta nueva legislatura (que contemplaban la creación de varias comisiones de investigación relacionadas con estos hechos) el Gobierno se comprometió a que no hubiera vetos en la lista de comparecientes. “Esta vez, como en los acuerdos que tenemos en el Congreso es que no habrá vetos cruzados a las peticiones de comparecencia, estoy seguro de que Rajoy comparecerá”, sostuvo.

También el PNV ha pedido que se investigue no solo desde el punto de vista judicial sino desde el político. “Porque no es ya sólo el espionaje o la fabricación de pruebas contra un adversario político, sino que es la utilización de los instrumentos del Estado para delinquir. No sabemos hasta dónde llega la mancha de esa suciedad de esa guerra sucia, si sólo se quedó en el Ministerio del Interior, si afectó a algunos otros poderes del Estado. No sabemos la implicación de los poderes políticos y de otras altas magistraturas”, ha dicho el presidente del partido, Andoni Ortuzar, en declaraciones recogidas por Europa Press.

ERC y Podemos piden que comparezca también Marlaska

Después de las informaciones de este lunes, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) registró la petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión del ramo en el Congreso “para dar cuenta de las actuaciones que se han emprendido” desde el Ministerio en relación con la depuración de las denominadas “cloacas de Interior”. Una petición a la que también se ha sumado este martes Podemos.

“Para nosotros esto es una prueba más de la persecución contra determinadas opciones políticas”, ha dicho el portavoz de la formación en el Congreso Javier Sánchez Serna. El diputado de Podemos ha criticado que la gente “se echara las manos a la cabeza” cuando se hablaba de lawfare cuando ahora se comprueba que hubo una “guerra sucia”. “Se tienen que depurar las responsabilidades y saber si este tipo de acciones se siguen produciendo. No lo tenemos claro”, ha dicho Sánchez Serna. Este martes, tanto el Gobierno como el PSOE han rechazado que las prácticas de la policía política se sigan produciendo en la actualidad y han asegurado que terminaron en cuanto llegó Pedro Sánchez a La Moncloa.