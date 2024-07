Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:51 h

Cristina Valido, diputada de CC en el Congreso, ha afirmado este martes en el pleno que debería retirarse la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería si no cuenta con votos suficientes, dado el rechazo mostrado por PP y Juntos: “Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando. No voy a explicar en Canarias que el Congreso de los diputados no es capaz de trabajar en materia migratoria y de reformar y adaptarse, que no entiende que el interés superior del menor es una prioridad para los poderes públicos. Esta es la triste situación, es el momento crucial al que se enfrenta hoy esta Cámara”.

Valido ha explicado: “En la votación de investidura exigimos esta reforma, he interpelado a la ministra [Sira Rego] en muchas ocasiones, el presidente Clavijo se ha reunido con comunidades y todos lo grupos, y llevamos meses advirtiendo. Canarias no puede hacer más, se ha desgañitado para llegar hoy a vivir a este cruce de acusaciones”.

Por Andrés Gil