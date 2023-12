Los últimos caídos de Podemos

La ruptura de Podemos con Sumar se tradujo el martes en el paso de los cinco diputados del partido de Ione Belarra al Grupo Mixto. El objetivo del movimiento es según sus líderes recuperar la autonomía política y abrir un escenario nuevo con nuevas alianzas en el próximo ciclo electoral. Su líder Ione Belarra llegó a decir esta semana que su fin es recuperar el liderazgo en el espacio político a la izquierda del PSOE.

Precisamente a raíz de las discrepancias internas surgidas por la relación que debe mantener la formación fundada por Pablo Iglesias con el proyecto de Yolanda Díaz, que se remontan meses atrás, esta misma semana se produjeron además nuevas salidas del partido de importantes dirigentes, que se suman a las dimisiones que llevan produciéndose gota a gota desde hace tiempo.

El martes, apenas unas horas antes de que el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna anunciara en el Congreso que Podemos se desligaba de Sumar, Jesús Santos, vicealcalde de Alcorcón y hasta ese momento líder del partido en la Comunidad de Madrid, explicaba en una dura carta por qué había decidido dejar la formación en la que lleva militando el último lustro. Ese mismo día por la tarde se conocía que Jéssica Albiach, la líder de los comuns, también había dejado Podemos una semana antes. Dos de los pesos pesados de la formación en Madrid y Barcelona lo dejan pero no son los únicos: Santos y Albiach son los últimos caídos de un partido sumido en una profunda crisis de resultados pero sobre todo a nivel interno.

“Con esta carta presento la dimisión de todas las responsabilidades en Podemos y confirmo que abandono el proyecto morado”, escribió Santos en la carta que hizo pública en X, la antigua Twitter. Santos, que hasta esta semana era el principal cargo público que le quedaba a Podemos, señaló en su misiva sus “enormes diferencias” con el núcleo interno del partido y que los caminos entre la dirección de Ione Belarra y él son “diametralmente opuestos”.

Con esta carta, abandono Podemos y explico mis razones políticas.



Un fuerte abrazo a toda la buena gente con la que he trabajado estos años, aunque ahora discrepemos. Tengo la esperanza de que nos reencontraremos para seguir cambiando el país. Porque de eso va la política. pic.twitter.com/ogwmgjQ96h — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) 5 de diciembre de 2023

En el texto quiso dejar claro que se ha producido un “choque total e incomprensible” entre Podemos y Sumar y que esa es la razón principal de su salida. “En vez de hacer valer su capital político para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta”, señaló, en alusión al proyecto de Yolanda Díaz, “la dirección de Podemos entendió este proceso como una competición por la propiedad del espacio”. Santos señala, como ejemplo de esas diferencias, que “la política” que él ha practicado en Alcorcón y “cómo lo han hecho ellos”, el equipo de Belarra, no tiene nada que ver.

Santos: “No creo que los espacios políticos 'preexistan'”

En opinión de Santos, “la negativa del núcleo morado a participar en Magariños [donde tuvo lugar el lanzamiento de Sumar] se hizo basándose en una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población”. La persona a la que la organización designó en junio de 2020 para liderar el partido en Madrid se muestra tres años y medio después especialmente crítico con lo ocurrido en las últimas citas electorales. “Los resultados de esta línea política son reveladores, con un derrumbe tanto autonómico como municipal”, señala, en su carta. “Mi discrepancia principal radica en que no creo que los espacios políticos 'preexistan' a la voluntad del pueblo y que baste con ocuparlos, sino que es la gente, con su voto, la que acaba validando o rechazando las diferentes propuestas estratégicas y políticas”, escribe en su despedida.

Albiach, la presidenta del grupo En Comú Podem en el Parlament, también dejó de ser miembro de Podemos la semana pasada. A diferencia de Santos, ella no hizo un anuncio público de su salida que se produjo, según su equipo, para sortear el veto que la formación puso a la doble militancia, una situación que Albiach mantenía con naturalidad desde hace años, perteneciendo a la vez al espacio de los comuns y al de Podem Catalunya. De hecho, la marcha de Albiach del partido de Belarra la reveló el martes Conchi Abellán, secretaria general de Podem, en una entrevista en El Periódico.

Tras conocer la decisión del equipo de Belarra de romper con Sumar y marcharse al Grupo Mixto, los comuns se desmarcaron de Podemos reafirmando su compromiso con el proyecto de Yolanda Díaz. “Creemos firmemente que no es el momento de poner los intereses de partido o las siglas por encima de los de la ciudadanía”, señaló la ejecutiva del partido en una carta a las bases en la que afirma que la decisión de la dirección de Podemos les “decepciona profundamente”.

Igual que hizo Sumar, la dirección de Catalunya en Comú consideró que la salida de Podemos del grupo parlamentario supone “incumplir” los acuerdos firmados con las demás fuerzas políticas de cara a las elecciones del 23J, así como una “falta de compromiso” hacia los 500.000 votantes que apostaron por la candidatura que en Catalunya encabezaba Aina Vidal y que quedó segunda, por detrás del PSC. “La decisión de Podemos supone también un incumplimiento de los acuerdos que con tanta generosidad alcanzamos en Catalunya, un hecho que nos entristece profundamente”, añadieron.

Reacciones de Sotomayor y Jacinto

Los comuns reprochan a los cinco diputados de Podemos que no hayan abandonado la Cámara. “Más allá de razonamientos políticos, cuando alguien abandona un proyecto o rompe los acuerdos firmados, la respuesta coherente es devolver el acta de diputado o diputada para respetar la decisión de las urnas”, añadieron, en su carta. En realidad, la formación de Ada Colau siempre ha mantenido mejores relaciones con Yolanda Díaz que con Podemos, sobre todo desde que las discrepancias entre la vicepresidenta segunda y Belarra se hicieron insalvables.

La política de las "pequeñas cosas grandes" nos acercan a lo que nunca tenemos que alejarnos.

Y tú lo has sabido, y lo has hecho.



Un parque, un instituto, un centro de salud, una biblioteca, una papelera, una farola.. MUNICIPALISMO.



El barrio, el municipio.

Las personas. https://t.co/oRK7kmwjDf — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) 5 de diciembre de 2023

Los últimos movimientos han generado reflexiones también dentro de Podemos protagonizadas por quienes han sido sus últimos referentes electorales. Roberto Sotomayor, que fue el candidato del partido a la Alcaldía de Madrid pero que no obtuvo representación en los comicios del 28M, reaccionó a la marcha de Santos alabando su gestión. “La política de las ”pequeñas cosas grandes nos acerca a lo que nunca tenemos que alejarnos. Y tú lo has sabido, y lo has hecho. Un parque, un instituto, un centro de salud, una biblioteca, una papelera, una farola... MUNICIPALISMO. El barrio, el municipio. Las personas“, escribió en X.

También hubo reacciones a la marcha de los diputados de Podemos al Grupo Mixto por parte de la que hasta hace poco fue la máxima referente del partido en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que el 28M concurrió como candidata a la Presidencia de la región, tampoco obtuvo representación en la Asamblea y dejó el partido en octubre. “Hoy no es vicepresidente en nuestro país el fascista que se ha ido a felicitar a Netanyahu por su genocidio [en alusión al líder de Vox, Santiago Abascal], entre otras cosas, porque Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones”, sentenció en la antigua Twitter.

En otro mensaje Jacinto, que abandonó Podemos hace unas semanas, remarcó que “juntas en julio es como se consiguió frenar un Gobierno de derecha y ultraderecha. A partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que tengo claro es que todas las decisiones deben estar guiadas por el bien común”.

Hoy no es vicepresidente en nuestro país el fascista que se ha ido a felicitar a Netanyahu por su genocidio, entre otras cosas, porque Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones.



Por si a alguien se le olvida. — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) 5 de diciembre de 2023

Con todo, desde el equipo de Belarra se han esforzado en las últimas horas en defender su nueva estrategia al margen de Sumar. “Desde que nacimos hemos hecho lo posible para que este país avance en derechos sociales, en fortalecer los servicios públicos y en democratizar las instituciones. Eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Parlamento, con voz propia”, aseguró este jueves la portavoz de Podemos Isa Serra, en declaraciones a ETB. “El mes pasado en Podemos tuvimos un debate que concluyó en un documento que definía nuestra autonomía y fue votado por 31.000 inscritos”, añadió.

“Se necesita en el Congreso de los Diputados una voz valiente y que diga las verdades. A partir de ahora podremos tener total libertad y autonomía para presentar iniciativas que mejoren sustancialmente la vida de la gente”, añadía, horas antes, el también portavoz y diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, en Onda Cero.

“Una decisión difícil pero imprescindible”

El miércoles, aprovechando el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, la propia Belarra defendió la ruptura con Sumar. “Ha sido una decisión difícil pero imprescindible para cumplir con el mandato de la gente que cree en Podemos”, dijo. Su partido, añadió, “tiene que seguir siendo una herramienta útil para seguir transformando” el país. “Es muy evidente que necesitamos una voz que hable claro, alto y claro”, dijo, poniendo como ejemplo la situación de Oriente Medio. La adoptada por ella misma, agregó, fue una decisión que les habría gustado “no tener que tomar”. “Pero no nos ha quedado más remedio”, zanjó.

Belarra evitó responder por qué el paso al Grupo Mixto no ha sido consultado a la militancia. “Podemos ha pasado página, deja atrás un momento difícil”, se limitó a decir, antes de remarcar que el partido tiene “fuerzas renovadas para seguir abordando transformaciones” en España. Según desvelaron desde su partido, la propia Belarra se puso el martes en contacto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para dejarle claro que su nuevo rumbo estratégico no afectará a la estabilidad del Gobierno progresista, al que Podemos tiene pensado seguir respaldando.