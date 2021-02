Unidas Podemos denuncia que Moncloa anunció la reforma del Código Penal tras conocer que iban a registrar su propia iniciativa en el Congreso

La iniciativa para modificar el Código Penal y eliminar, o rebajar, los delitos relacionados con la libertad de expresión ha provocado un enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos, quien ha acusado a su socio de incumplir el acuerdo de coalición y de anunciar a última hora del lunes una propuesta por parte del Ministerio de Justicia después de que el grupo confederal hubiera avisado a la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo de sus intenciones de registrar y comunicar este miércoles su propia iniciativa. Los socialistas niegan "descoordinación", restan importancia a la existencia de dos iniciativas similares y atribuyen la discrepancia al clima electoral. "Somos fuerzas distintas que, además, estamos en campaña", ha expresado el número dos del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

PSOE y Unidas Podemos chocan por la ley de igualdad de trato en plena elaboración de la regulación LGTBI y Trans

Saber más

Este miércoles han comparecido en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el portavoz adjunto, Enrique Santiago, especializados en cuestiones jurídicas. Ambos han anunciado el registro esta misma mañana de una proposición de ley "de protección de la libertad de expresión" que platea "derogar los artículos del Código Penal que atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución". En concreto, la propuesta quiere eliminar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.

El anuncio ha llegado unas horas después de que desde Moncloa se anunciara una revisión de los delitos "más controvertidos" relacionados con la libertad de expresión para evitar que puedan dar lugar a penas de prisión.

La Secretaría de Estado de Comunicación envió un mensaje a los periodistas al borde de las nueve de la noche informando de la iniciativa. Pero desde Unidas Podemos han denunciado que dicha comunicación se hizo después de que el grupo confederal avisara formalmente a su socio de Gobierno de sus intenciones.

Enrique Santiago ha asegurado en una rueda de prensa que Unidas Podemos "ha seguido el acuerdo de gobierno" y avisó ayer por la tarde a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Fuentes del grupo confederal aseguran a elDiario.es que dicha comunicación se produjo a las 19.30. De hecho, Unidas Podemos convocó a los periodistas a la rueda de prensa de este mediodía 10 minutos después, casi hora y media antes del anuncio de Moncloa.

Santiago, además, ha recordado que Unidas Podemos ya planteó esta reforma del Código Penal en marzo de 2018, pero que la propuesta decayó por la disolución de las Cortes en 2019. Unidas Podemos insistió en febrero de 2020, pero "la urgencia de la pandemia" provocó que retiraran la propuesta que ahora han vuelto a registrar.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos ha asegurado que el grupo ha seguido "escrupulosamente el protocolo pactado" y que recibieron el visto bueno de Relaciones con las Cortes. "Por supuesto que el PSOE conocía" la iniciativa, ha concluido.

En cuanto a la iniciativa de Moncloa, Santiago ha mostrado su "alegría de que el Ministerio de Justicia manifieste su acuerdo con esta iniciativa. Por supuesto que los dos vamos a estar a favor". Tras calificar como "declaración política" el anuncio de la parte socialista del Gobierno, y de decir que no conocen "ningún texto de los socios" al respecto, el también dirigente de IU ha pedido a su socio de Gobierno que apoye una "tramitación por la vía de urgencia".

"Tenemos el visto bueno de Relaciones con las Cortes. No hacemos oposición al Gobierno. Los ministerios están de acuerdo", ha reiterado Santiago, que ha zanjado: "Esto no se ha hecho en la ley de igualdad de trato que presentó el PSOE, ahí sí se está incumpliendo el acuerdo".

María Jesús Montero lo achaca a las elecciones catalanas

Desde el PSOE han achacado las discrepancias a las elecciones catalanas del próximo domingo. Primero lo ha hecho el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, y luego la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La parte socialista del Gobierno ha tratado de restar importancia a la existencia de dos propuestas y ha defendido que se impulse a través del Gobierno para que se den los trámites de "audiencia habitual" en los proyectos legislativos "sobre todo cuando se trata del cambio de una iniciativa tan importante como el Código Penal".

Montero ha asegurado que "lo importante es promover ese cambio normativo". "No tiene ningún tipo de interés de dónde parten o dejan de partir las iniciativas de este Gobierno", ha sostenido. La portavoz del Gobierno ha insistido en que "estos días de campaña hay muchas afirmaciones que se pueden entender dentro de ese contexto, pero no tiene sentido porque lo importante es que el Consejo de Ministros apruebe esa legislación", aunque no ha explicado por qué Moncloa hizo su anuncio a las 21.00 tras ser informados por sus socios de Unidas Podemos. "Les puedo asegurar que no lo sé", ha dicho Montero, que ha insistido en señalar el interés electoral de su socio de gobierno: "No ha sido objeto de interés cómo parte o de dónde parte, pero tiene que entender que estamos en campaña y algunas formaciones quieren capitanear algunas cuestiones puesto que tenemos elecciones y las formaciones se quieren situar en posición de ventaja". También ha enmarcado en la competición electoral las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la falta de "normalidad democrática" en España.

"Los gobiernos tienen que ser abiertos para poder percibir tener la frescura de pulsar el sentir de la sociedad, no pueden esperar cuatro años", ha sostenido. Montero ha puesto como ejemplo el cambio legislativo promovido por el Gobierno tras la sentencia de "la manada".

A Montero también le han preguntado por la influencia que ha tenido en el movimiento del PSOE el manifiesto firmado por decenas de artistas y periodistas criticando la sentencia contra Pablo Hasel. "Todo es importante y todo influye", ha dicho Montero, que ha defendido que el Gobierno "interactúa con la sociedad, tiene capacidad de escucha".