El Gobierno eliminará las penas de cárcel en los delitos de expresión

El Gobierno planteará una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión para evitar que puedan dar lugar a penas de prisión. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación en un breve comunicado enviado al filo de las nueve de la noche de este lunes, la reforma hará que únicamente se castiguen conductas que supongan "claramente" un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sólo con penas disuasorias, no privativas de libertad como ocurre en la actualidad.

Serrat, Almodóvar y otros 200 artistas apoyan a Pablo Hasel y piden su libertad ante su entrada en prisión

En los últimos años ha habido un auge de procedimientos judiciales sobre tipos penales como los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o los delitos contra los sentimientos religiosos que preocupa a los juristas más comprometidos con la libertad de expresión. El Gobierno, no obstante, no ha adelantado qué tipos penales pretende reformar.

El Gobierno sí ha detallado que la propuesta del Ministerio de Justicia considerará que aquellos "excesos verbales" cometidos “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” se mantengan “al margen del castigo penal”. El Gobierno asegura que el derecho penal “ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión europea y la mayor parte de la doctrina española”.

El llamado efecto desaliento o chilling effect, en la extendida terminología en inglés, hace referencia a la posibilidad de que una norma, aplicada de determinada manera, pueda disuadir a los ciudadanos de ejercer en el futuro un derecho fundamental y les lleve incluso a la autocensura en materia de crítica política por el temor de que cualquier extralimitación sea sancionada, dada la repercusión mediática que acompaña a este tipo de sentencias.

El anuncio del Gobierno llega en medio de la polémica por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasel tras ser condenado a nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los mensajes que escribió en su cuenta de Twitter y expresó en sus canciones colgadas en Youtube, en uno de los primeros casos en los que condenados por los denominados 'delitos de opinión' termina en prisión.

Precisamente este lunes, más de 200 artistas de distintas disciplinas culturales, entre los que se encuentran el cantautor Joan Manuel Serrat o el cineasta Pedro Almodóvar, han firmado un manifiesto para apoyar al rapero. El texto pide la libertad del cantante y acusa al Estado español de "equipararse a países como Turquía o Marruecos, que también cuentan con varios artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde el Estado".

Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ministerio de Justicia ha confirmado que esta posible reforma no influiría en una hipotética solicitud de indulto por parte del rapero que, por otro lado, ha afirmado que no tiene pensado solicitar esa medida de gracia porque no tiene "nada" de lo que arrepentirse.