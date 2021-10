Unidas Podemos reclama al PSOE que eche a Carmona del partido por la "indecencia" de su fichaje por Iberdrola

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que el PSOE debería echar del partido a Antonio Miguel Carmona por la "indecencia" de su inminente fichaje como vicepresidente de Iberdrola España, y ha reclamado una regulación más estricta para prohibir las puertas giratorias.

En una entrevista en La Hora de La 1, de TVE, el también dirigente de En Comú Podem ha apuntado que en el seno del PSOE tampoco ha sentado bien la noticia y ha citado el tuit publicado ayer por el diputado Odón Elorza, en el que opinaba la de Carmona era una decisión "impropia" de un socialista. "No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista", añadió el parlamentario socialista.

"Lo coherente sería echarlo del partido o que se fuera", ha lanzado hoy Asens para censurar que esta incorporación se produzca "en medio de la guerra por el precio de la luz y la ofensiva de las eléctricas" al Gobierno. La noticia del fichaje fue adelantada este domingo por OKidario y confirmado después por elDiario.es y llega en medio del pulso que mantiene el Gobierno con las eléctricas ante la constante subida de los precios mayoristas de la electricidad.

Precisamente, la semana pasada Iberdrola lanzó una ofensiva contra el Ejecutivo con la paralización de la licitación de proyectos de energías renovables hasta evaluar las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para contener el precio de la electricidad.

El fichaje del sr. Carmona por Iberdrola confirma la opinión que me merece desde hace años. No hay palabras. — Odón Elorza (@odonelorza2011) 3 de octubre de 2021

También ha subrayado que se puede ser más estrictos con la regulación de las denominadas puertas giratorias y que habría que "prohibirlas" para dejar que políticos que no tienen competencias en el sector energético pasen luego a consejos de administración. Y es que ha señalado que estos movimientos revelan la "politización" que adquieren los consejos de administración de estas compañías.

Críticas dentro del PSOE

La de Elorza no ha sido la única crítica dentro de las filas socialistas al fichaje de Carmona. Este domingo, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, publicó un mensaje en Twitter censurando la decisión. "No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje que emiten ambos", dijo.

No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje el que emiten ambos. https://t.co/i09Aa4AgIC vía @el_pais — Santos Cerdán León (@santicl) 3 de octubre de 2021

En una entrevista en Radiocable esta mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, también ha hablado del asunto y ha señalado que no es "una buena señal" para la ciudadanía la vinculación entre su partido y la empresa energética en una situación de escalada del precio de la luz. En este sentido, ha considerado que lo que hagan excargos del partido "no define" la política de su formación, pero le ha pedido "dar respuestas" tras su fichaje al reconocer que el partido no sabía que ficharía por la compañía.

"Todos sabemos lo que son las puertas giratorias, la vinculación entre lo público y lo privado, dónde está el límite, la compatibilidad e incompatibilidad de los cargos públicos. Cada uno que lo vincule de la manera que lo considere oportuno. Nosotros lo tenemos claro", ha sostenido.

Preguntado por si el nombramiento de Carmona afecta a la reputación del partido, sobre todo, en materia energética, Gómez ha señalado que el PSOE es "mucho más" y ha insistido en que el Gobierno está "centrado" en resolver el problema de la luz.