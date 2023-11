Urtasun responde al plan de Podemos para distanciarse de Sumar: “La gente nos quiere trabajando juntos”

“Los españoles nos quieren trabajando juntos”. Es la respuesta de Sumar a la nueva hoja que aprobó Podemos este sábado para comenzar un distanciamiento político y estratégico de la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Las bases del partido de Ione Belarra aprobaron este fin de semana una nueva hoja de ruta que planteaba reforzar su “autonomía como partido” y no integrarse a partir de ahora en acuerdos electorales sin primarias y que propongan vetos concretos, como denuncian que ocurrió para las listas del 23J con Irene Montero.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apelado este lunes a la “unidad” preguntado por el cambio de estrategia de Podemos. “Si hoy estamos a las puertas de una investidura para un nuevo gobierno progresista es porque se hicieron algunas cosas bien para evitar que PP y Vox gobernara”, ha dicho en una rueda de prensa. Y una de esas cosas, ha precisado, fue el “acuerdo histórico de fuerzas progresistas” que firmó Podemos junto al resto de partidos de izquierda como Izquierda Unida, los comuns, Más Madrid o Compromís.

“Hoy no estaríamos a las puertas de una investidura si no se hubiera organizado Sumar y el acuerdo histórico de fuerzas progresistas”, ha insistido el portavoz de Sumar, que ha recordado que en las autonómicas y municipales de mayo el espacio político que ahora encarna la coalición de Yolanda Díaz tuvo “apenas un millón de votos”. “El 23J tuvimos un resultado mucho más holgado”, ha añadido Urtasun.

Urtasun no ha entrado a valorar algunas de las críticas que Belarra lanzó en el discurso central del acto del sábado en el con el que Podemos exhibió la puesta de largo de su nueva estrategia. “Hemos frenado en seco una operación para sustituir a Podemos por una izquierda servil al régimen, que no moleste al poder político. No somos ese tipo de proyecto político y no lo queremos ser”, dijo la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales.

Belarra también aseguró que el nuevo Gobierno de coalición saldrá lastrado si Yolanda Díaz decide dejar a Podemos sin ministerio. “El PSOE estará muy cómodo en un gobierno en el que manden solo ellos. Si no paramos los pies a las derechas acabarán pasando. El Gobierno necesita motor Podemos, Podemos está aquí y va a quedarse”, dijo.

El portavoz de Sumar ha evitado responder directamente a esas palabras y ha vuelto a recordar que si hoy una investidura de Pedro Sánchez es “inminente” es gracias a Sumar. “Es la herramienta que nos ha permitido sacar adelante esta investidura”, ha dicho. “Por lo tanto desde ese punto de vista los españoles nos quieren trabajando juntos para seguir ampliando derechos para la gente”, ha cerrado.

Urtasun tampoco ha querido revelar si Podemos u otros partidos estarán dentro del Gobierno como parte de la cuota interna de Sumar que Díaz negocia con Sánchez. “Estamos todas las formaciones de Sumar comprometidas con sacar adelante la investidura y todos trabajamos en esa dirección”, ha dicho Urtasun que ha despejado las preguntas sobre esa cuestión: “Hay un diálogo en marcha sobre el gobierno, pero no me corresponde a mí anunciarlo”.

Podemos ha reivindicado activamente la necesidad de estar en ese gobierno, pero también otras formaciones como los comuns, Más Madrid o Izquierda Unida. El partido de Alberto Garzón, de hecho, lanzó una consulta este fin de semana a sus militantes para que decidan si creen que la federación debe tener peso en la nueva coalición progresista, algo que sus dirigentes reclaman en público desde hace algunas semanas.