Vox acusa a PP y Cs de intentar pegar una "bofetada" al Gobierno a costa de "poner en riesgo" los fondos europeos

Olona deja claro que su abstención no fue "un error" y recuerda que actuaron "por los españoles"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha acusado este viernes el Partido Popular y Ciudadanos de intentar pegar una "bofetada parlamentaria" al Gobierno a costa de "poner en riesgo la supervivencia del país" y la llegada de los fondos europeos.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Olona ha cargado contra sendos partidos por estar "exclusivamente pensando en el interés electoral" a unas semanas de los comicios catalanes. "Nunca he puesto el foco en el PP, pero tenemos un frente popular llevando a España a la ruina y el PP es colaborador necesario", ha lamentado.

La dirigente se ha expresado así después de que el Gobierno salvase la convalidación del decreto ley para la gestión de los fondos europeos gracias a la abstención de Vox y al voto a favor del PNV, Bildu y Más País.

"La posición de ayer no fue debida ni a un error, ni a ingenuidad ni a falta de experiencia. Tenemos una profunda convicción que mantengo y mantenemos de que hoy en el mes de enero de 2021, que no es marzo de 2020, por desgracia la única tabla de salvación de los españoles es que se inyecte liquidez en la economía española para que la actual crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia", ha sostenido Olona.

Según ha señalado Olona, la prueba de que su partido actuó por cuenta propia y sin negociar previamente con el Gobierno es que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se quedó "atónita" tras conocer el sentido del voto de Vox. "No queremos nada de este Gobierno, no queremos hablar con ellos. Actuamos por los españoles", ha añadido.

CARGA CONTRA EL PP POR BOICOTEAR LA LLEGADA DE FONDOS EUROPEOS

En este contexto, la diputada de Vox ha recordado a los 'populares' que cuando los de Santiago Abascal presentaron una moción de censura ellos votaron no, y también apoyaron los "parches económicos" del Ejecutivo que, a su juicio, llevan a España a la "gran quiebra".

"Cuando Vox pidió que se compensaran tres salarios de los tres meses anterior para evitar que la planta se secase, no nos apoyaron y hoy tenemos lo que tenemos. ¿Y qué tiene el PP?", se ha preguntado Olona, que ha recordado que la formación dirigida por Pablo Casado "fue a Europa" cuando el Gobierno negociaba el acuerdo de los fondos para "intentar dinamitar el acuerdo".

En su crítica al PP, que llega después de que los 'populares' criticasen la abstención de Vox, Olona ha querido desvelar "algo más". "Es el PP quien está presionando al Tribunal Constitucional para que no se resuelvan nuestros recursos", ha sostenido, explicando que las personas que recibieron a Santiago Abascal en su visita al órgano fueron posteriormente "abroncados".

Así las cosas, Olona ha asegurado que lo que realizó el PP este jueves fue una "campaña de desinformación impulsada por una plataforma de medios de comunicación que salieron al unísono contra Vox". Por ello, ha lamentado que "a la misma hora" que se lanzó esta campaña Twitter suspendiese la cuenta del partido.

A VOX LE PREOCUPA EL "BIENESTAR DE LOS ESPAÑOLES"

"Las grandes plataformas internacionales están sustituyendo la voluntad democrática de los parlamentos nacionales, poniéndose por encima de la soberanía", ha afirmado Olona, que ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley para "limitar la capacidad que se están autoatribuyendo las bigtech de sustituir" a los parlamentos actuando "como censores manipulando las corrientes de opinión".

También se ha referido a la polémica en torno a la votación el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, que ha asegurado que es "gracioso" que PP y Cs llame "derecha cobarde" a Vox cuando se está hablando de obtener una "mayor cantidad de fondos europeos".

"Nuestro patriotismo está a prueba de bombas. No hace falta que nadie del PSOE nos lo confirme", ha continuado el dirigente de Vox, que se ha expresado así después de que la propia Carmen Calvo agradeciese --sin mencionar al partido-- su abstención asegurando que habían querido "proteger a España".

Así, el portavoz de Vox ha dejado claro que su partido vota en función de los intereses de los ciudadanos y ha recordado que "hace un par de meses Podemos" llevó al Congreso una iniciativa "para mejorar la vida de los bomberos" que les pareció "sensata". "No entienden que nos preocupa el bienestar de los españoles", ha zanjado.