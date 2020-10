Vox avisa al PP de que su moción de censura "no es una operación de marketing", sino "un deber nacional"

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, encargado de defender la moción de censura de su partido durante el Pleno del Congreso de este jueves ha comenzado su intervención cargando contra el PP que, sin haber aclarado aún cuál será su voto en la iniciativa de la extrema derecha, ya ha anunciado que no la apoyará. "Esta moción de censura no es una operación de marketing, es un deber nacional", les ha dicho Garriga a los diputados populares.

El parlamentario ha explicado que la moción se ha presentado frente a las pretensiones del Gobierno de "poner fin a la monarquía parlamentaria y al Estado de derecho". "Hay una necesidad imperiosa de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para evitar la ruina de millones de españoles", ha añadido. Sobre el hecho de que la moción vaya a ser rechazada de forma mayoritaria en el Parlamento ante la falta de apoyo de todos los grupos, incluido el PP, Garriga ha insistido: "Puede que perdamos pero habremos dado testimonio de los motivos que hacen necesario convocar elecciones".

"Más perderán los diputados que tengan que explicar a los españoles su responsabilidad en la continuidad de este desastre", ha proseguido, en una nueva alusión al PP. Porque, a su juicio, "las mociones sirven para cambiar gobiernos pero también para dejar constancia de la falta de confianza de los diputados en este Gobierno" y plantear una "alternativa que ofrezca a los españoles un camino alternativo". "Ninguna moción ha tenido tantos motivos como la presente", ha zanjado.

Entre alusiones al PP y también a Ciudadanos, Garriga ha considerado que el Gobierno "es ilegítimo" y se inició con "un gigantesco fraude" por el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. "No le importó la unidad de España, ni la prosperidad de los españoles, ni los asesinados de ETA con tal de llegar al poder", le ha dicho el diputado de la extrema derecha a Pedro Sánchez. Garriga también ha asegurado que el jefe del Ejecutivo es "el símbolo de la mentira y del fraude", que "llegó a la presidencia mintiendo a los españoles y ha hecho de la mentira su forma de gobernar".

Garriga ha recordado e Sánchez que su partido es la tercera fuerza politica mientra el PSOE, aunque ganó las eleciones, retrocedió en votos. "Ustedes viven de espaldas a los españoles. Mientras todos son aborrecidos por los españoles a nosotros nos felicitan en los bares. Se escandalizaron cuando los españoles convirtieron a Vox en la tercera fuerza política de este país". "Han puesto en marcha una maquinaria de violencia contra vox, contra sus simpatizantes, esa espiral comenzó cuando Iglesias llamó a la alerta antifascistas, los cachorros de la izquierda se han enviado a cada acto", ha lamentado,

La extrema derecha culpa a Iglesias "de los insultos y los golpes" contra Vox

El diputado de Vox ha cargado luego contra los socios "separtistas y nacionalistas", partidos a los que cree que este Gobierno está dando alas. "ETA no ha sido derrotada", ha sentenciado, y ha culpado al vicepresidente Pablo Iglesias de "cada una de las amenazas, de los insultos y de los golpes" que a su juicio reciben los simpatizantes de Vox en toda España. “Me preocupa queaAlguien con tan pocos escrúpulos sea hoy vicepresidente de nuestra nación”, ha dicho.

Garriga ha insistido en que el Gobierno ha "nacido del fraude y la mentira" en su "plan contra las instituciones" que "se ha agravado con la llegada del virus chino". "Todos ustedes han batido los récords de desastre sanitario y económico", les ha dicho a los miembros del Gobierno. "Nunca han pensado en proteger a los españoles, solo piensan en mantener el poder y llevar adelante su agenda totalitaria", ha proseguido. "Su ineficacia abrió de par en par la puerta al virus chino. Un Gobierno obsesionado con la implantación de su agenda ideológica ha desatendido completamente las necesidades de los españoles".

Luego ha insistido en uno de los argumentos recurrentes de la formación de extrema derecha , como es que "Sánchez tenía la información, la ocultó y luego dijo que no se podía saber". "¿No se podía saber el 31 de enero cuando Simón -tras el que ocultó todas sus vergüenzas- dijo que apenas pasaríamos de unos casos…. Cuando el 13 de febrero el ministro Illa dijo que no había riesgo para la salud pública?¿ No se podía saber el 25 de febrero cuando el ministro de Sanidad afirmó que no tenía sentido llevar mascarilla?", ha preguntado.

En su relato apocalíptico Garriaga ha pintado una situación de españa caótica. "La delincuencia se ha apoderado de nuestros barrios, antes seguros, ahora llenos de robos y violaciones. Los resultados de los delirios de las élites son ya palpables en Francia UK, la delincuencia en algunos lugares impera la ley islámica. La inmigración ilegal es una condena en diferido para las generaciones presentes y futuras, para la estabilidad económica y para la paz social de este país. Cuando Vox denunció a los MENAS todos los partidos rechazaron nuestras propuestas y aseguraron de que se trataban de niños o de infancia". Dicho esto, ha acusado al minstro del Interior y al presidente del Gobierno, de paso, de "bandonar a la Policía y a la Guardia Civil ante la avalancha migratoria".

El representante de Vox no se ha olvidado de Venezuela y de sus 'amigos españoles' de la "izquierda bolivariana"." La alianza de este Gobierno con la tiranía de Maduro es un ataque a la libertad, a losderechos humanos y a los lazos que nos mantienen unidos con el país latinoamericano. Un proceso que inició Zapatero durante su nefasto Gobierno y que este Ejecutivo apoyó financiando a Maduro y recibiendo a Delcy Rodríguez", ha recordado. "Su buenismo arruina, su buenismo destruye, su buenismo mata", ha zanjado, dirigiéndose a Sánchez, al que no ha parado de decir que preside "un Gobierno ilegítimo y criminal".