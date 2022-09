Vox cierra la puerta a la vuelta de Olona: “Este es el fin del camino”

Vox ha zanjado este jueves la posibilidad de que Macarena Olona vuelva al partido “a la vista del daño que se está haciendo a través de ella”. “Este es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre a su disposición en lo personal”, ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

En las últimas semanas se estaba empezando a desatar una tormenta en Vox, tras la marcha de Olona. Sin embargo, ella “no cree” que exista una crisis en la formación de extrema derecha en la que tenga algo que ver. “No creo que exista una crisis en Vox. A mí no me consta, así que no puedo considerar que he provocado una crisis”, ha respondido en una entrevista en el diario ABC.

La semana pasada, en una entrevista en esRadio, el presidente de Vox, Santiago Abascal, con quien mantenía una relación tensa desde que renunció a sus cargos, aseguraba que no entendía que había pasado con Olona, aunque indicaba que las puertas de la formación de extrema derecha estaban “abiertas”. “Creo que es muy importante que pase el tiempo. El tiempo lo cura todo”, dijo.

Ahora la que fuera candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía había pedido reunirse con el presidente del partido. “Esa conversación de tú a tú en la que desde luego tendremos que ver si podemos seguir caminando juntos, por Andalucía y por España”, ha subrayado en la entrevista en ABC al hablar sobre su futuro político, para añadir que “no concibe” otro resultado que no sea “seguir de la mano” con Vox.

