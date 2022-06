Vox deja de contar en el territorio donde condicionó el primer gobierno

Vox no ha conseguido igualar a las encuestas ni aprovechar el tirón de una candidata aparentemente fuerte para ser decisivo en el próximo Gobierno de Andalucía. Con la mayoría absoluta del PP, el partido de extrema derecha pincha en su gran reto: influir en la Junta. Pero con estos datos, será también irrelevante en el Parlamento. Macarena Olona ha conseguido 14 escaños, con el 86% del voto escrutado. Son tres más de los que obtuvo en las elecciones de 2018, pero se quedan lejos de la horquilla de entre 17 y 21 escaños que le daba el CIS y, a estas horas, se queda a tres puntos del 16% de votos que pronosticaba la media de los sondeos. Además, pierde más de 400.000 papeletas respecto a las generales de 2019.

El PP logra la mayoría absoluta en Andalucía

Saber más

Macarena Olona llegó a la campaña andaluza con polémica, después de empadronarse de forma irregular en Salobreña, y su figura se ha ido desinflando con el paso de los días. La extrema derecha fue decisiva en la formación de un Gobierno, por primera vez en la España democrática, en Andalucía en 2018, cuando facilitó que la coalición de PP y Ciudadanos llegase a San Telmo. Durante las últimas semanas, Vox ha repetido en cada ocasión que su apoyo a Juan Manuel Moreno Bonilla para quedarse al frente de la Junta le costaría su entrada en el Ejecutivo. “Si tan solo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado”, llegó a verbalizar Olona, en un intento por reeditar el pacto entre Vox y el PP en Castilla y León.

En el cierre de campaña, este viernes, el propio Santiago Abascal ha mostrado su “mano tendida” al PP. Pero, con el resultado del PP, que ha logrado la mayoría absoluta con el 86% del voto escrutado, el papel de los de Abascal en el Parlamento de Andalucía se diluye, si no es directamente irrelevante. Con estos números, a Moreno Bonilla ni siquiera le hace falta esa abstención que pronosticaba Olona. La candidata de la extrema derecha renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados para presentarse a estas elecciones. Dijo en su despedida que lo hacía de forma “irrevocable”, pero lo cierto es que la renuncia al acta no tendrá efecto hasta el 14 de julio, cuando se constituya el Parlamento andaluz, y podría volver a la Cámara Baja si así lo desea.

Olona llegó con la intención de ensanchar el electorado de Vox en Andalucía. Los resultados de este domingo en cuanto a número de votos son mejores que los que el partido obtuvo en 2018. Si aquel año consiguió 395.000 apoyos, esta jornada, con más del 90% del voto escrutado, supera los 444.000. Sin embargo, esta cifra queda muy lejos, por lo bajo, de la que la extrema derecha consiguió en las generales de 2019, cuando eligieron su papela en esta comunidad 869.000 personas.

Por provincias, los de Abascal suman un diputado en Granada, donde han conseguido dos en estas elecciones, y en Almería, la zona que mejor resultado les da, con tres escaños. Mantienen el de Huelva, Córdoba y Jaén y los dos que tenían en Sevilla, Cádiz y Málaga.

La candidata estrella de Vox ha ido perdiendo protagonismo en favor de Abascal. De hecho, su agenda ha sido más relajada que la del resto de candidatos, sobre todo la primera semana, cuando el partido suspendió varios de sus actos de campaña tras el primer debate electoral. Con este resultado, está por ver si la líder de Vox cumple su palabra y se queda en Salobreña para pilotar un grupo parlamentario prácticamente irrelevante o recupera los minutos de interpelación al Gobierno de Pedro Sánchez que tanta visibilidad le han dado en Madrid desde 2019.

Vox ha protagonizado en Andalucía una campaña electoral en clave nacional. Ni siquiera ha presentado un programa, que ha sido sustituido por un folleto con una decena de medidas, que en muchos casos trascienden de sus competencias, son generalidades o trascienden de sus competencias. Ha hecho bandera del recorte en las subvenciones a los agentes sociales que anunció su compañero de partido y vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y aseguró que cerraría Canal Sur, la televisión pública andaluza, que está blindada por el Estatuto de Autonomía. También ha afirmado que derogaría lo que la extrema derecha llama “leyes ideológicas” y ha difundido bulos sobre el adoctrinamiento en los libros de texto.

Vox no ha tenido complejos en esta campaña a la hora de invitar a un acto, en el que estuvo presente también el presidente del partido, Santiago Abascal, a la presidenta y fundadora del partido neofascita italiano Fratelli d'Itallia, Giorgia Meloni. La italiana pronunció un exaltado discurso en que afirmaba que “no hay mediaciones posibles”. “Sí a la familia natural, no a los lobbis LGBT [sic], sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas”, jaleo ante los aplausos en pie y los besos que le lanzaba Olona.