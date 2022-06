“Sí a la universalidad de la cruz”: el incendiario discurso de la neofascista italiana aliada de Vox en Andalucía

La líder de la ultraderecha italiana, Giorgia Meloni, prestó ayer su voz –hasta la ronquera– a la candidatura de Macarena Olona a las elecciones andaluzas. Fue en un mitin en Marbella, en el que el discurso de la presidenta de 'Fratelli d'Itallia', formación neofascista, puso en pie a Santiago Abascal, líder nacional de Vox, y su candidata en Andalucía, Macarena Olona.

En un crescendo de volumen, hasta acabar en un grito ronco, Meloni enardeció a los convocados: “No hay mediaciones posibles: o se dice ‘sí’ o se dice ‘no’. Sí a la familia natural, no a los lobbis LGBT [sic], sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas”.

Por último, tras una pausa dramática, ha concluido: “Y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla. ¡Viva Macarena Olona, presidenta de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas!”.

A sus 45 años, Meloni se ha situado en Italia como nuevo referente de la ultraderecha, dejando incluso a su izquierda a otro viejo aliado de Abascal, Matteo Salvini. Admiradora de los republicanos de Donald Trump y del primer ministro húngaro Viktor Orbán, durante mucho tiempo fue discípula de Gianfranco Fini, el político que en los 90 convirtió el post-fascista Movimiento Social Italiano, MSI –heredero ideológico de Benito Mussolini– en la conservadora Alianza Nacional.