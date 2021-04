Vox pide a cargos de otras regiones quebrar el cierre perimetral con "justificantes laborales" para estar en mítines de Madrid

Vox no solo se opone a que Madrid continúe con las restricciones perimetrales impuestas ante la alta tasa de contagios por COVID, sino que se salta las normas impuestas y alienta a cargos públicos de otras comunidades y provincias a acudir a la capital para dar sensación de lleno en los mítines de Rocío Monasterio y Santiago Abascal dado que en varios de ellos no han logrado el aforo deseado. Varias agrupaciones provinciales del partido están advirtiendo a estos cargos –en su mayoría concejales– en grupos de Whatssap para que no difundan imágenes con su presencia en la capital "por respeto a las personas que no han podido salir de su comunidad a visitar a sus seres queridos". "Entendemos que tengáis ganas de difundirlas, pero no debemos caer en ese error", les alertan en varios mensajes internos a los que ha tenido acceso esta redacción.

En otro mensaje de WhatsApp se deja claro que la responsabilidad de subir vídeos y fotos de esos mítines la tiene "exclusivamente el partido desde nacional", "las provincias y municipios no pueden generar contenidos al respecto", solo limitarse a retuitear. Ante tal advertencia, muchas de esas fotos han desaparecido de la red. Por si acaso, y para evitar sanciones, en el partido recuerdan "a los que hayan viajado a Madrid" que deben conseguir "un justificante laboral". Se trataría de camuflar como viajes de trabajo esos traslados no permitidos para participar como públicos en la campaña de Monasterio y Abascal.

A algunos de estos actos en Madrid han acudido concejales de Alicante, que según denuncian a esta redacción fuentes conocedoras de este encuentro, "deberían estar en cuarentena, ya que hace menos de una semana estuvieron en una comida del partido, solo para concejales y diputados, con Jorge Buxadé, de la que salieron varios contagiados". El propio portavoz nacional de la formación de extrema derecha subió fotos a su cuenta de Twitter de aquella comida celebrada el pasado 16 de abril en la capital levantina.

Vox no ha conseguido llenar todos los actos de campaña que está celebrando estos días en diversos municipios de Madrid, pese a que en los últimos, después del debate en la cadena Ser en el que Monasterio no quiso condenar y llegó a poner en duda las amenazas de muerte a Pablo Iglesias, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la formación de extrema derecha ha logrado movilizar a una parte de aquellos simpatizantes que hasta ahora no les secundaba.

En algunos de sus mítines en distritos y municipios de la capital, el partido de Abascal tampoco está respetando las restricciones impuestas por la Consejería de Salud de Madrid que ha decretado cuales son las Áreas Básicas confinadas ante la alta incidencia de la pandemia. El lunes, 19 de abril, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, protagonizó un acto en Majadahonda; el martes 20, el líder de Vox celebró otro acto en Hortaleza, y el miércoles 21, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, acudió a Paracuellos del Jarama, tres áreas que sufren restricciones por su alta incidencia de COVID.

Un decreto que solo permite "desplazamientos justificados"

Según el Real Decreto de 26 de octubre emitido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se puede entrar o salir de las áreas confinadas "salvo para desplazamientos adecuadamente justificados". Entre esas causas justificadas figuran "la asistencia a centros sanitarios; el cumplimiento de las obligaciones laborales o profesionales; la asistencia a centros docentes; la realización de gestiones judiciales, administrativas o financieras", o bien "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad". Pero no se cita en ningún momento que la celebración de actos electorales sea un motivo para no cumplir esas restricciones.

La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ya denunció la semana pasada que en los actos que precampaña de la formación de extrema derecha "no se están cumpliendo las medidas sanitarias" de distanciamiento social requeridas. En declaraciones a la 'Cadena Ser', que fueron recogidas por Europa Press, González afeó a la formación liderada por Santiago Abascal y a su candidata a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, las aglomeraciones en sus mítines. "Monasterio, como Trump, ¡qué que más da!" el COVID-19, ha censurado González, que ha defendido que habría que intervenir ante la congregación de personas sin distancia social en los actos de Vox pero ha reconocido que últimamente "se están despegando un poco".

No es la primera vez que el partido de extrema derecha se salta las normas y los asistentes a sus actos electorales o manifestaciones van sin mascarilla o no guardan distancias adecuadas de seguridad. El pasado once de marzo la Delegación del Gobierno sancionó a Vox por realizar un acto multitudinario en Murcia, para el que ni siquiera se había pedido autorización y en el que se congregaron alrededor de 1.500 personas de pie, según la Policía Nacional, para escuchar a Santiago Abascal. Sindicatos y partidos en Murcia cargaron contra el líder de Vox por considerar que estaba cometiendo "un atentado contra la salud pública". Los socialistas murcianos acusaron al presidente regional, Fernando López Miras, y al PP de actuar con "irresponsabilidad" y "callar ante el vergonzoso y peligroso acto".

Este mismo sábado, en Parla, se podía ver que los asistentes estaban apiñados en el recinto donde se celebró el acto. El partido se ha jactado también de haber llenado la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Aunque dentro se mantuvieron las distancias, fuera se produjeron aglomeraciones. Cientos de personas que no pudieron entrar en la Plaza de Toros esperaron a Abascal que salió al final a saludarlos sin respetar ninguna norma de seguridad sanitaria. En una nota interna que recibieron después los afiliados, la dirección se jacta de ese acto "multitudinario y "épico".