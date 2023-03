Yolanda Díaz asegura que anunciará “pronto” su decisión sobre Sumar: “es la garantía de la esperanza en nuestro país”

No contemplo la hipótesis de que no vayamos todos juntos y juntas en @sumar



Todas las fuerzas políticas de #UnidasPodemos queremos lo mejor para nuestro país. La diferencia entre fortalecer el proyecto de @Yolanda_Diaz_

y no hacerlo es que siga gobernando la izquierda. pic.twitter.com/WuG4wjOFxG