Zapatero recuerda los logros de su Gobierno frente a “la infamia” de la teoría de la conspiración del 11-M: “Intentaron deslegitimarnos, son siempre los mismos”

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) ha recordado este sábado los principales logros de sus dos Gobiernos durante el homenaje a los 20 años de su victoria en las generales. Zapatero, que ha contado con la compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la importancia del socialismo para conseguir avances que van desde la igualdad de hombres y mujeres hasta la defensa de la paz.

“¿Cómo no vamos a sentirnos satisfechos?” ha dicho Zapatero, “si hemos logrado que muchas personas amen libremente”, en referencia a la aprobación del matrimonio igualitario en julio de 2005 —cuando España se convirtió en el tercer país en hacerlo—, o porque en Euskadi “no tengan miedo a una bomba, a tener que mirar debajo del coche”, tras la renuncia de ETA a la violencia desde octubre de 2011. “Sigamos siendo valientes, sigamos reformando, cambiando, ampliando la libertad, los derechos, la igualdad”, ha añadido Zapatero durante su intervención en el homenaje que ha celebrado el PSOE en Bilbao bajo el lema 'Derechos, Democracia, Libertad. 20 años de la victoria socialista'.

El acto, desarrollado en Euskalduna Bilbao, ha contado también con la participación de la candidata por Vizcaya al Parlamento Vasco Patricia Campelo, así como del líder del PSE-EE y candidato a Lehendakari en las próximas elecciones del 21 de abril, Eneko Andueza. “Yo mismo te debo mi propia libertad”, le ha dicho el candidato socialista a lehendakari al ex presidente socialista.

Zapatero ha dibujado varios paralelismos entre su Gobierno y el de Sánchez con un largo discurso en el que ha habido espacio para el humor y la nostalgia, para el recuerdo y para la esperanza. “Parece que has ganado”, ha recordado Zapatero de la llamada de José María Aznar cuando le venció en las generales de 2004. Aquellos comicios se celebraron, además, apenas tres días después del peor atentado de la historia de nuestro país, seguido de una campaña de deslegitimación que cuestionó la autoría de los actos terroristas del 11-M.

“Para la historia también queda la infamia que fue la teoría de la conspiración”, ha dicho Zapatero. “No esperamos que pidan perdón, no se lo vamos a pedir”, ha recordado el líder socialista, “pero que sepan que sabemos lo que hicieron: intentaron deslegitimar a un gobierno, son siempre los mismos”.

El exmandatario socialista terminó su segundo mandato con el éxito de la negociación para que ETA abandonara las armas y más de una década después ha presumido de que el tiempo y la experiencia le han ayudado a conocer más a los autores de estas campañas. “Son poco originales”, ha dicho. “Son pura hipocresía y no me creo nada de lo que dicen”.

Había pasado el primer tramo duro del discurso y Zapatero ha hecho un hueco al humor. A veces le preguntan, ha contado Zapatero, por qué hace bromas con los desmanes de esa derecha que pregunta “por qué no se celebra un día del Hombre”. Y él ha echado la vista atrás hasta aquellos días en que le acusaban de “acabar con la familia, que iba a destruir el amor —con lo que a mí me gustan las bodas...— cuando aprobamos la ley del matrimonio igualitario”. Zapatero ha recordado aquel PP que salió a la calle a defender la familia tradicional —“obispos por las calles todo el día”— y recurrieron la ley al Tribunal Constitucional. “Y luego veo a [Mariano] Rajoy en la boda de [Javier] Maroto gritando ¡Vivan los novios!”

“¿Cómo les vamos a tomar en serio si lo único que han hecho con todas las reformas que el PSOE ha aprobado en los diferentes Gobierno es oponerse, insultar, quedarse ahí detrás, desconfiados de todo para después tener que reconocer la libertad y la felicidad de amar a quien se quiera amar, de vivir en igualdad plena entre hombres y mujeres?”, ha dicho Zapatero.

“Celebraremos lo que está haciendo Pedro Sánchez por Catalunya y por España”

Bromas aparte, los avances sociales impulsados por el PSOE de hace dos décadas han servido a Zapatero para apuntalar la defensa de su propio Gobierno y el de su sucesor. “No nos van a hacer resignarnos”, ha afirmado Zapatero con la misma energía con la que hizo campaña en apoyo a Sánchez en las últimas generales. “Ni con temores, ni con miedos, con admoniciones y advertencias” que, según el expresidente, son las mismas a las que se enfrenta el Gobierno socialista actual: “Igual que me lo criticaron, que me lo intentaron boicotear, también ahora se lo reprochan a Pedro por el esfuerzo que está haciendo en Catalunya”.

Y como ex secretario general del PSOE, Zapatero también ha tenido palabras para uno de sus sucesores en el cargo, Santos Cerdán, responsable de la negociación con los independentistas catalanes. “No te preocupes, Santos”, ha dicho Zapatero, “dentro de cuatro años celebraremos lo que está haciendo Pedro Sánchez por Catalunya y por España”.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha defendido en Bilbao que la ley de amnistía “hará una democracia y una España más fuerte”. Sánchez ha emplazado a “superar todas las consecuencias judiciales del drama y el este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017” con el referéndum independentista.

Según ha explicado Sánchez, “la tarea de un gobernante no es mirar para otro lado sino afrontar los desafíos y hacerlos desde el ejemplo, la coherencia y con una actitud de generosidad y de reconciliación”. El presidente del Gobierno ha admitido que la ley de amnistía, como antes los indultos, genera “muchas dudas entre los españoles y españolas”, pero “luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Catalunya y para el conjunto de la sociedad española”.

Los ministros de Zapatero recuerdan el “talante” y la “defensa de la alegría”

Durante el homenaje se ha proyectado un vídeo con testimonio de varios miembros de los Gobiernos de Zapatero, como la ex vicepresidenta primera Teresa Fernández de la Vega, la todavía diputada y ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, la ex ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez o el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar.

Todos ellos han recordado momentos clave de sus dos mandatos, desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE, en el XXXV Congreso Federal hasta su victoria en las urnas en los comicios del 14 de marzo de 2004, y desde de la retirada de las tropas de Irak nada más ganar las elecciones en 2004 al fin de ETA, hasta la colección de normas que ampliaron derechos sociales, del Matrimonio Igualitario a la ley de Igualdad, de la ley de Dependencia a la de Memoria Histórica.

Y también han hablado de “talante”, de la campaña electoral que pedía “defender la alegría”, de lo que supuso tener un presidente “concienciado con el medio ambiente”, como ha dicho Narbona, o que declarase que quería “terminar con el machismo criminal”.