Zapatero, Urkullu, Colau, Maíllo, los políticos que encabezan la defensa del indulto

Frente al rechazo frontal del Tribunal Supremo, de toda la derecha, e incluso de algunos miembros destacados del PSOE, algunas figuras políticas han salido a defender que se conceda el indulto a los políticos independentistas encarcelados por su participación en el procés. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han mostrado su apoyo a una eventual decisión del Gobierno en este sentido.

El Tribunal Supremo entra de nuevo en política con los indultos

El martes, el presidente Pedro Sánchez dijo desde Bruselas, preguntado por el tema, que en su decisión pesarían valores "constitucionales", como la "concordia", el "diálogo" o el "entendimiento", frente a la "venganza" o la "revancha". Esas palabras, junto al informe contrario del Tribunal Supremo de este jueves, han desatado una cascada de reacciones, la mayoría en contra que encabeza la derecha política y mediática.

Este jueves, el expresidente Zapatero ha secundado el indulto pensando, ha dicho, en el "interés general" y en el "largo plazo". "La democracia debe tener la iniciativa. ¿Qué queremos, volver a la situación de 2017? Creo que la lección fue suficiente: la democracia debe tener la iniciativa y esa iniciativa cuando está pensada y buscando el acercamiento y el diálogo, me parece extraordinaria", ha señalado.

Zapatero ha recordado en declaraciones a los medios las acusaciones que recibió su Gobierno durante el proceso de negociación para lograr el fin de la violencia de ETA para recordar que los procesos de diálogo acaban teniendo efectos muy positivos.

"Hace 15 años fuimos acusados de traicionar a los muertos provocados por ETA y la conclusión fue que logramos el fin de la violencia y la paz. Por tanto, todos los pasos que se dan en esa dirección de diálogo, que es el significado político sin duda alguna de una medida de esta naturaleza, producen efectos muy positivos", ha comentado.

En esa misma línea se ha posicionado Urkullu, quien medió entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy en 2017 para evitar la aplicación del artículo 155. El presidente vasco ha dicho que, aunque la decisión "corresponde al Gobierno español", su impresión es que "estos indultos estarían en la lista de entre los más justificados".

Urkullu ha pedido recordar todos los indultos que se han dado en los últimos 40 años en España para "valorar" si el actual Ejecutivo debería conceder la medida de gracia a los líderes del procés: "Mi impresión es que estos indultos estarían en la lista de entre los más justificados porque atienden a lo que pueda ser una convivencia futura basada en el diálogo político".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este jueves se ha reunido con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ve en la medida un "paso previo" para que se pueda retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y Catalunya. "Como he dicho siempre en público y en privado, es el tiempo de que dejen de hablar los jueces para que vuelva el diálogo", ha dicho al término del encuentro.

Colau celebró además el martes, en una rueda de prensa tras reunirse con Yolanda Díaz, que el Ejecutivo "por fin se mueva claramente" en este sentido. Para la dirigente, "Catalunya merece una nueva etapa" y ha recordado que más del 80% de los catalanes "está a favor de desjudicializar el conflicto".

Otro político catalán, el exdiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds en el Congreso Joan Coscubiela, ha sido también tajante: "Pedro Sánchez no tiene otra salida que los indultos porque no hacer nada es ir al vacío".

Durante la presentación este jueves de su libro 'La pandemia del capitalismo', Coscubiela ha opinado que "la situación en Catalunya está bastante empantanada e interfiere en la gobernabilidad de España", por lo que ha insistido en la necesidad de "desbloquear" la situación.

Asimismo, el excoordinador de Izquierda Unida en Andalucía Antonio Maíllo, ha sostenido este jueves en un mensaje en su perfil de Twitter que, aunque pueda parecer una contradicción, "el indulto es la última oportunidad de empezar a reencontrarnos con esta realidad que se llama España".

Para quien fuera también portavoz del grupo Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, de no tomar el Gobierno esta medida de gracia estaría poniendo "fecha de caducidad" a España.