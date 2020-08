Cronología de una mediación: el día a día de las fallidas negociaciones de Urkullu

Fueron unos días muy intensos los que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Catalunya hasta que se declaró la independencia el 27 de octubre de ese mismo año. En ese tiempo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se dedicó en cuerpo y alma a evitar un "choque de trenes", a que Carles Puigdemont no llegara hasta el final y a que Mariano Rajoy no aplicara el 155 y arrasara con el autogobierno catalán. Urkullu inició su labor de mediación cuatro meses antes del referéndum, exactamente el 19 de junio de 2017. Y, lejos de lo que se ha querido proyectar, no se ha desentendido de Catalunya. En 2019, por ejemplo, Urkullu le contaba a Pedro Sánchez que seguía "viviendo el proceso": "Son muchas las personas de Catalunya que recurren a mí". En otro mensaje, añadía: "Son muchas (lo digo sin petulancia) las peticiones de entrevistas que he rechazado así como diversas las peticiones de encuentros con agentes de Catalunya (que algunas sí he mantenido y seguiré manteniendo de manera absolutamente discreta). Me vendría bien estar lo más informado posible -siempre desde la discreción total incluso en Euskadi- para responder en dichos encuentros a los análisis más certeros posibles, siempre y cuando lo consideres pertinente". Ésta es la cronología de una mediación.

19 de junio de 2017: Asiste al acto organizado con motivo del trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, cometido por ETA. Acompañado por Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, se reúne después en el Palau de la Generalitat con Neus Munté, consejera de la Presidencia. También estuvo "a solas con el president". "Recibí la petición de que intentara hacer lo posible para ayudarles con el presidente del Gobierno español", recuerda Urkullu. "Todo lo que puedas hacer para que Rajoy se mueva será bienvenido", ha explicado el dirigente catalán sobre esa misma cita. "El mismo día, posteriormente, coincidí en la sala de autoridades del aeropuerto de El Prat con la vicepresidente del Gobierno español (Soraya Sáenz de Santamaría), a quien relaté brevemente el encuentro con el president y a quien solicité que lo comentara con el presidente Rajoy y le dijera que me gustaría estar con él".

19 de julio de 2017: Un mes después, Rajoy y Urkullu se reúnen en La Moncloa. El encuentro fue secreto.

20 de julio de 2017: Urkullu, acompañado de Andoni Ortuzar e idoia Mendia, se reúne con Pedro Sánchez en Lehendakaritza. Esta cita sí fue pública.

16 de agosto de 2017: Se produce una explosión en una casa de Alcànar, en Tarragona. Al día siguiente, una furgoneta se abalanza sobre la zona peatonal de las Ramblas y asesina a trece personas. La serie de ataques deja un total de dieciséis asesinados y ocho terroristas muertos.

26 de agosto de 2017: El lehendakari acude a la manifestación por los atentados. "Me reuní un momento con el president" y "pude hablar también con Sánchez", anota.

29 de agosto de 2017: Se celebra el primer Consejo de Gobierno del curso político. Como es tradición, el lugar elegido es el Palacio de Miramar en Donostia "A partir de este día comenzaron mis declaraciones públicas en relación a Cataluña", asegura.

6 y 7 de septiembre. El Parlament aprueba las leyes para el referéndum y la transitoriedad en medio de la polémica. Urkullu apunta que eran resoluciones ilegales y almacena los informes tanto de los letrados de la Cámara como del órgano encargado de velar por el cumplimiento del Estatut.

13 de septiembre de 2017: Se reúne de nuevo con Pedro Sánchez en Lehendakaritza.

21 de septiembre de 2017: Andoni Ortuzar reúne en el Parlamento a José Antonio Suso, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar -líderes del PNV en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa- y a Urkullu y les da cuenta de sus contactos. Él también ejerce de intermediario. Ese mismo día, en una conversación telefónica con Mariano Rajoy, el lehendakari le traslada su "contrariedad por la intervención de miembros de la Guardia Civil en la Conselleria de Hacienda”. “Garantizándome el presidente que sus pasos iban a ser muy medidos y cuidando de ser lo mínimo posible”, asegura Urkullu. Se suceden varios mensajes por correo electrónico con el propio Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo).

24 de septiembre de 2017: Participa en el Alderdi Eguna, la fiesta del PNV, y le envía copia del discurso a Marta Pascal, dirigente del PDeCAT.

1 de octubre de 2017: A pesar de la intervención policial, los catalanes acuden a las urnas en Catalunya. A partir de la celebración del referéndum, los mensajes y propuestas que Urkullu envía se multiplican de forma exponencial.

3 de octubre de 2017: El jefe del Estado, Felipe VI, pronuncia un discurso en el que carga duramente contra la Generalitat, a la que acusa de situarse "al margen de la democracia". "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones", asegura el monarca.

4 de octubre de 2017: Le llaman Ortuzar y Mendia. Urkullu anota que le proponen "alguna iniciativa en relación al planteamiento de diálogo para abordar la cuestión catalana en la que pudieran participar la presidenta de la comunidad de Baleares y el presidente de la comunidad de Valencia", Francina Armengol y Ximo Puig, respectivamente. También habla por teléfono con Santi Vila, consejero del Govern y crítico con la vía unilateral. Mantiene una reunión con Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea, dirigente del PNV. Mientras se encuentra reunido, le llama el padre abad del monasterio de Montserrat, "pidiéndome mi intervención en mediación". Además, ya había enviado tanto a Rajoy como a Puigdemont la 'Propuesta de distensión-diálogo-negociación'.

5 de octubre de 2017: Se reúne con Alfonso Alonso, exministro de Rajoy y líder del PP vasco, y habla con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

6 de octubre de 2017: Mantiene otra reunión con Alonso, que le transmite un mensaje de Rajoy. "Por comentario de Aurrekoetxea proveniente de Francesc Homs (del PDeCAT) llamo y hablo con D. Felipe VI de la cuestión en Cataluña y de las llamadas y mensajes al presidente Rajoy así como de mi valoración pública de su intervención televisada", apunta Urkullu. Envía, asimismo, la 'Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas' tanto al Gobierno de España como al Govern.

7 de octubre de 2017: Sánchez llama a Urkullu. "Pidiéndome que intervenga", apunta el lehendakari.

8 de octubre de 2017: Conversa e intercambia correos electrónicos con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, padre de la comunidad de Sant Egidio. Se reúne, además, con el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. Procede, "por petición de los padres de los monasterios de Montserrat y de Santa María de Poblet, a mantener un encuentro con el cardenal arzobispo de Barcelona", Juan José Omella, que ahora es el presidente de la Conferencia Episcopal de España. "Los padres de Montserrat y de Santa María de Poblet han recibido tanto al president Puigdemont como al vicepresident (Oriol) Junqueras y al conseller Vila. Cada uno de ellos solicita que yo intervenga", escribe.

9 de octubre de 2017: Mantiene conversaciones telefónicas con Rajoy y Puigdemont. "[El president] Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament de Cataluña. Le hago llegar una propuesta para que la tome en consideración para el Pleno del Parlament a celebrar el día siguiente", escribe Urkullu.

10 de octubre de 2017: Mediante la declaración unilateral de independencia, Puigdemont proclama la República Catalana como "Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". El mismo president la suspende ocho segundos después. Antes de hacerlo, Puigdemont le había enviado la "parte nuclear" de su intervención en el Parlament y Urkullu mantiene "numerosas comunicaciones" tanto con él como con Rajoy y Sánchez. Se intercambian "propuestas y comentarios diversos" entre ellos. "Comienza otra fase con los requerimientos y/o preguntas del presidente Rajoy y la activación del artículo 155 de la Constitución", anota.

18 de octubre de 2017: "Recibo llamadas en nombre de determinados empresarios de Cataluña, así como un mensaje del 'síndic' de Gregues, Joan Ribó, pidiéndome que intermedie", apunta.

19 de octubre de 2017: Hace una declaración pública en Lehendakaritza. Previamente se la ha enviado a Ortuzar, Mendia, Juncker y Tusk. Su máxima es "diálogo, negociación, acuerdo y ratificación".

20 de octubre de 2017: Envía "consideraciones y reflexiones largas por escrito" a Puigdemont. Lo hace todos y cada uno de los días.

21 de octubre de 2017: Le manda una nueva carta y mantiene "una conversación telefónica grave con él". Llama también a Sánchez, Mendia y Ortuzar. Ese mismo día, el lehendakari hace las siguientes declaraciones: "Soy consciente de la realidad europea, no creo en la viabilidad de la vía unilateral. Manifesté con claridad y con antelación que el 1 de octubre no se produciría un referéndum con las debidas garantías. No se trataba de una valoración, sino de una constatación que resultó evidente".

22 de octubre de 2017: Envía otra carta a Puigdemont, en la que alaba el proceso desarrollado en Cataluña, pues, según él, "ha mostrado al mundo una gran capacidad de organización, firmeza y determinación". "Pero, sinceramente, no parece que alcanza a la mayoría significativa de la sociedad, por lo que mucho es también el riesgo de pérdida de lo conseguido en sentido de autogobierno y bases para una solución acordada", apostilla.

23 de octubre de 2017: Otra carta más. "Sabes que siempre he considerado, así te lo manifesté, que la vía unilateral me resulta equivocada", le traslada.

25 de octubre de 2017: Envía otra misiva al president: "Cualitativamente el PSOE es muy importante para la cobertura en la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español". Propone cuatro puntos "en esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento": no DUI, no 155, sí elecciones y sí vuelta a la normalidad institucional y legal". También mantiene una conversación telefónica con él. "En presencia" de testigos, "Puigdemont plantea condiciones ilógicas a plantear al presidente Rajoy de cara a las sesiones plenarias del Parlamento del 26 y 27 de octubre. El president Puigdemont insiste en que no quiere proceder a la DUI", escribe Urkullu.

26 de octubre de 2017: Intercambia mensajes con Puigdemont, Pascal, Ortuzar y Vila. Vila ha hablado previamente con Rafael Catalá, ministro de Justicia. "El ministro le pide a Santi Vila que sea yo quien interceda ante el presidente Rajoy", apunta. También conversa con Rajoy y Puigdemont. Este último le envía varios mensajes a lo largo del día: de madrugada le adelanta la intención de convocar elecciones; por la mañana, le confirma la disolución del Parlament y la convocatoria de comicios; por la tarde le expresa sus dificultades para mantener su decisión, y por la noche lamenta la actitud de Moncloa y le agradece su ayuda.

27 de octubre de 2017: A primera hora y antes de la celebración de los plenos del Senado y del Parlament de Cataluña, envía una carta-propuesta a Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Pascal y Ortuzar. Traslada otra propuesta a Jokin Bildarratz, senador del PNV, que la defiende en la Cámara Alta como tercera vía. En una carta que envía a Ortuzar, Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla ('burukide' del partido), les comenta que, si bien viajará a Canadá -más exactamente a Quebec-, "dadas las circunstancias que se están viviendo en Cataluña", no descarta "la opción de tener que abreviar el viaje". También les traslada que ha sentido "la confusión permanente por parte del president Puigdemont, [...] de la misma manera en el caso de las medidas a adoptar manifestadas por parte del presidente Rajoy [... e] igualmente en el caso de Pedro Sánchez". El Senado aprueba la aplicación del 155 y, horas después, Rajoy destituye al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre. Escribe un correo que envía a Vila y Pascal: "No podemos desistir [...] El recurso al 155 representa el fracaso de la política. Pero, con todo, lo más grave es que su mera aplicación no sólo no va a resolver nada, sino que va a agravar aún más la situación de desencuentro y ruptura". Apela "a la distensión y al diálogo".

30 de octubre de 2017: Urkullu viaja a Quebec, en Canadá. "En Euskadi tenemos un escenario de normalidad. Nuestro mayor activo es la estabilidad. El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado", anota.

2 de noviembre de 2017: La jueza decreta prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers. Urkullu, que está en Ottawa, la recibe como "la peor de las noticias" y denuncia la "politización de la Justicia" española.

6 de noviembre de 2017: Respecto al papel que debe adoptar el Gobierno vasco, cree que, "probablemente, lo más adecuado en las próximas semanas sea reducir en la medida de lo posible el perfil de incidencia en relación con la crisis de Cataluña".

16 de noviembre de 2017: El Parlamento Vasco aprueba una moción que "respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía y el proceso constituyente" han sido adoptadas en Catalunya y que "rechaza" la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155. Sin embargo, no reconoce su independencia. Urkullu se había encargado personalmente de que el PNV no se sumase a EH Bildu porque en "conciencia" no se podía legitimar una república surgida de un referéndum sin garantías.

21 de diciembre de 2017: Se celebran las elecciones al Parlament. Puigdemont lidera una mayoría absoluta independentista, si bien Ciudadanos se erige como primera fuerza. Con el expresident en Bélgica, Quim Torra acabará liderando el Govern.

23 de mayo de 2018: En un mismo día, el PNV acuerda con EH Bildu el preámbulo del futuro Estatuto vasco, un documento netamente soberanista, y salva el Gobierno del PP en Madrid con el apoyo a los presupuestos.

1 de junio de 2018: El PNV brinda el apoyo de sus escaños a Pedro Sánchez, que, por la vía de la moción de censura, se convierte en el séptimo presidente de la democracia. Durante su interlocución con el líder del PSOE, Urkullu insiste en las propuestas. Entre ellas, plantea la posibilidad de una consulta legal y pactada y avanzar en la plurinacionalidad de España.

20 de septiembre de 2018: En la inauguración del nuevo curso político, Urkullu se refiere a la reforma estatutaria vasca con la intención deliberada de marcar distancias con Catalunya. Recuerda la necesidad de acompañar los "acuerdos" en Euskadi con "pactos" con el Estado. No puede haber nuevo marco sin el concurso de los no nacionalistas, añade.

30 de octubre de 2018: Le escribe a Sánchez. Haciendo referencia a la "plataforma independiente" Gure Esku Dago, le traslada que "en Euskadi existe una estrategia de pretensión de emulación del proceso en Cataluña, aunque no con mucho éxito de seguimiento". Lamenta haber recibido una petición de Torra para que le atienda en Ajuria Enea.

14 de noviembre de 2018: Recibe en Vitoria al president, Quim Torra, en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria. En la rueda de prensa posterior, escenifican sus discrepancias. Urkullu insiste en defender una España plurinacional y el derecho a decidir "legal y pactado" con el Estado.

20 de diciembre de 2018: Sánchez y Torra se reúnen en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, y se comprometen a buscar mediante el diálogo una propuesta política "con amplio apoyo de la sociedad catalana".

22 de enero de 2019: Urkullu le envía un correo electrónico a Pedro Sánchez para trasladarle su "disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Cataluña".

28 de febrero de 2019. El lehendakari comparece como testigo en el juicio del 'procés'. Puigdemont, desde el extranjero, le acusa de haber mentido. La ruptura es total.

5 de marzo de 2019: Concluye los documentos sobre su mediación en el 'procés' y los deposita en tres archivos: el de Montserrat Tarradellas del monasterio de Poblet, el Archivo Histórico de Euskadi y el de la Fundación Sabino Arana.

26 de mayo de 2019. El PNV no reedita su coalición con la antigua CiU en las elecciones europeas. No estaba dispuesto a compartir lista electoral con Puigdemont.

14 de octubre de 2019: El lehendakari califica de "nefasto desenlace" para un "despropósito" la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la plana mayor del Govern, salvo su president.

22 de julio de 2020: Puigdemont publica M'explico, de la investidura a l'exili, en el que relata su etapa al frente del Govern y revela detalles de sus conversaciones con Rajoy y Sánchez, pero también con Urkullu.

23 de julio de 2020: Se hacen públicos los documentos de Urkullu a los que ha accedido elDiario.es/Euskadi para elaborar esta serie de informaciones.